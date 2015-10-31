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IAN HILL объясняет, почему не позвали бывшего гитариста JUDAS PRIEST Басист JUDAS PRIEST Ian Hill сказал, что крайне удивлён словам Kenneth'a "K.K." Downing'a о шоке от того, что его не пригласили обратно в группу после слов о болезни Glenn'a Tipton'a.



«Знаете, я, честно говоря, даже не знаю, откуда Ken всё это взял. Он ушёл семь лет назад и дал чётко понять, что не собирается возвращаться. Так что я очень удивлён, что он очень удивился, что его не попросили назад. Думаю, мы все считали, что его крайне удивит наше обращение к нему с подобным предложением. Так что я даже не знаю, что тут ещё сказать. Это как твой кватербек уходит на пенсию, ты его заменяешь другим, и потом ода через три, когда новый получает повреждение, ты не возвращаешься к тому, который ушёл на пенсию. Ты просто находишь кого-то ещё. По мне так ситуация ровно такая же».















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