JAMES KOTTAK надеется вернуть KINGDOM COME

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*Kingdom Come*



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20 окт 2017 : 		 JAMES KOTTAK хочет вернуть KINGDOM COME

27 май 2015 : 		 KINGDOM COME ответили на обвинения в свой адрес

26 май 2015 : 		 Обман с KINGDOM COME

27 мар 2015 : 		 JAMES KOTTAK: «Оригинальный состав KINGDOM COME развалился, потому что кое-кто слишком много говорил»

21 май 2013 : 		 Лидер KINGDOM COME о своей карьере и сравнениях с LED ZEPPELIN

23 апр 2013 : 		 Семплы новых песен KINGDOM COME

15 апр 2013 : 		 Новое видео KINGDOM COME

2 апр 2013 : 		 Семпл новой песни KINGDOM COME

28 фев 2013 : 		 Детали нового альбома KINGDOM COME

31 янв 2013 : 		 Новый альбом KINGDOM COME выйдет в апреле

28 ноя 2012 : 		 Новый альбом KINGDOM COME выйдет в апреле

24 июл 2012 : 		 KINGDOM COME объединятся в оригинальном составе для альбома и тура?

4 апр 2011 : 		 Новый альбом KINGDOM COME доступен для прослушивания

11 мар 2011 : 		 Семплы с нового альбома KINGDOM COME

22 фев 2011 : 		 Новая песня KINGDOM COME

15 дек 2010 : 		 KINGDOM COME выпустят в марте 'Rendered Waters'

24 дек 2009 : 		 Новое видео KINGDOM COME

20 янв 2009 : 		 KINGDOM COME: подробности об альбоме 'Magnified'

12 ноя 2007 : 		 Российское турне KINGDOM COME

30 сен 2007 : 		 Из KINGDOM COME ушел гитарист Yenz Leonhardt

18 июн 2007 : 		 Выступления KINGDOM COME в России были признаны одним из лучших туров года

25 дек 2006 : 		 Видеоклип KINGDOM COME 'Ain't Crying For The Moon' в сети

27 сен 2006 : 		 Обнародовано расписание концертов KINGDOM COME в СНГ

31 июл 2006 : 		 Аудиосэмплы нового альбома KINGDOM COME в сети

25 июл 2006 : 		 KINGDOM COME огласили название нового альбома

26 май 2006 : 		 KINGDOM COME закончили работу над новым альбомом

12 янв 2006 : 		 KINGDOM COME собираются перезаписать "Get It On" для нового диска

7 окт 2005 : 		 KINGDOM COME: На новом альбоме будет «уйма тяжелых гитарных партий»

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JAMES KOTTAK надеется вернуть KINGDOM COME

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JAMES KOTTAK в интервью Maximum Metal ответил на вопрос о перспективах реюниона KINGDOM COME:

«Всё началось ещё в 2010 году, когда SCORPIONS объявили о прощальном туре. Я встретился с Lenny в Гамбурге, и много раз мы обсуждали перезагрузку команды. Я тогда сказал ему: "Слушай, два года я занят с ними, у меня PROJECT ROCK [сейчас уже A NEW REVENGE], с которыми мы три раза играли в России, я занят своим проектом KOTTAK и новым альбомом, мы играем в Германии, Японии и Америке. И тогда KC был отодвинут в сторону... Мы были в Лос-Анджелесе, мы вместе репетировали. У нас было всё готово, а потом в феврале 2012 года раздался звонок, и это был Klaus Maine, и он сказал: "Привет, James, я звоню тебе сказать, что ты занят этими командами на стороне, а мы решили никуда не уходить и продолжить. Так что мог бы не играть нигде, кроме как с нами?" Я ответил: "Да вы, должно быть, шутите?" Но я искренне уважаю мистера Maine и группу, и я люблю SCORPIONS, и это моя обязанность, так что я всё отложил. Это означало поставить на паузу жизнь 20 человек, потому что у нас были менеджеры, агенты и участники оригинального состава [готовые ехать]. Сейчас я вновь связался с Lenny, и мы начали общаться с промоутерами, и у нас уже есть некоторые предложения, и пока перезагрузка KINGDOM COME выгладит весьма радужной — перезагрузка с пятью оригинальными участниками. Надеюсь, что всё получится. Я серьёзно над этим работаю, и всё совсем непросто. Ну да посмотрим!»



JAMES KOTTAK Has

After its early run of success in the '80s, KINGDOM COME released several albums, with Wolf remaining the only constant member of the band. The group's most recent effort was 2013's "Outlier".




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Se7eN
7 мар 2018, 12:29		Было бы шикарно!

ramzas
7 мар 2018, 16:59		Было бы ахуенно

DefLeppard
7 мар 2018, 20:32		че Коттак из запоя вышел и вспомнил , что он музыкант?


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