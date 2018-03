сегодня



JAMES KOTTAK надеется вернуть KINGDOM COME JAMES KOTTAK в интервью Maximum Metal ответил на вопрос о перспективах реюниона KINGDOM COME:



«Всё началось ещё в 2010 году, когда SCORPIONS объявили о прощальном туре. Я встретился с Lenny в Гамбурге, и много раз мы обсуждали перезагрузку команды. Я тогда сказал ему: "Слушай, два года я занят с ними, у меня PROJECT ROCK [сейчас уже A NEW REVENGE], с которыми мы три раза играли в России, я занят своим проектом KOTTAK и новым альбомом, мы играем в Германии, Японии и Америке. И тогда KC был отодвинут в сторону... Мы были в Лос-Анджелесе, мы вместе репетировали. У нас было всё готово, а потом в феврале 2012 года раздался звонок, и это был Klaus Maine, и он сказал: "Привет, James, я звоню тебе сказать, что ты занят этими командами на стороне, а мы решили никуда не уходить и продолжить. Так что мог бы не играть нигде, кроме как с нами?" Я ответил: "Да вы, должно быть, шутите?" Но я искренне уважаю мистера Maine и группу, и я люблю SCORPIONS, и это моя обязанность, так что я всё отложил. Это означало поставить на паузу жизнь 20 человек, потому что у нас были менеджеры, агенты и участники оригинального состава [готовые ехать]. Сейчас я вновь связался с Lenny, и мы начали общаться с промоутерами, и у нас уже есть некоторые предложения, и пока перезагрузка KINGDOM COME выгладит весьма радужной — перезагрузка с пятью оригинальными участниками. Надеюсь, что всё получится. Я серьёзно над этим работаю, и всё совсем непросто. Ну да посмотрим!»









After its early run of success in the '80s, KINGDOM COME released several albums, with Wolf remaining the only constant member of the band. The group's most recent effort was 2013's "Outlier".









