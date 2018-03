сегодня



Новое видео SAULT "Last Man Standing", новое видео группы SAULT, в состав которой входят участники KAMELOT и ARCANIUM, а также музыканты KING DIAMOND, ONE EYED DOLL и других команд, записавших гостевые партии, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Seeds Of Power".



Трек-лист:



01. Balance*

02. Guilt^

03. Adonai^

04. Entropy (feat. guest vocals by Kimberly Freeman of One Eyed Doll)*

05. Fragile^

06. Peaceful Moment^

07. Save Myself^

08. Last Man Standing*

09. Null Space*



* feat. guest drummer Matt Thompson (KING DIAMOND)

^ feat. guest drummer Casey Grillo (KAMELOT)



Сведение и мастеринг материала проводил Oliver Palotai (KAMELOT, ULI JON ROTH, DORO).















