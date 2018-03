сегодня



Винил PINK FLOYD выйдет весной Специально ко дню музыкального магазина (21 апреля) на виниле будет выпущена моно-версия дебютного альбома PINK FLOYD "The Piper At The Gates of Dawn"? ремастеринг которой проводили James Guthrie, Joel Plante и Bernie Grundman с оригинальных мастер-лент 1967 года. Издание будет снабжено эксклюзивным постером.









