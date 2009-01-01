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*Glorior Belli*



8 мар 2018 : 		 Новая песня GLORIOR BELLI

9 фев 2018 : 		 Новая песня GLORIOR BELLI

2 май 2016 : 		 Новый альбом GLORIOR BELLI доступен для прослушивания

26 апр 2016 : 		 Новая песня GLORIOR BELLI

13 апр 2016 : 		 Новая песня GLORIOR BELLI

10 мар 2016 : 		 Видео с текстом от GLORIOR BELLI

15 ноя 2013 : 		 Новое видео GLORIOR BELLI

28 окт 2013 : 		 Новый альбом GLORIOR BELLI доступен для прослушивания

18 окт 2013 : 		 Новая песня GLORIOR BELLI

6 окт 2013 : 		 Видео с текстом от GLORIOR BELLI

10 сен 2013 : 		 Трейлер нового альбома GLORIOR BELLI

9 сен 2013 : 		 Новая песня GLORIOR BELLI

17 май 2013 : 		 GLORIOR BELLI на AGONIA RECORDS

23 сен 2011 : 		 Новый альбом GLORIOR BELLI доступен для прослушивания

26 авг 2011 : 		 Новое видео GLORIOR BELLI

11 авг 2011 : 		 Новая песня GLORIOR BELLI

19 июл 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GLORIOR BELLI

10 май 2011 : 		 GLORIOR BELLI на METAL BLADE RECORDS

21 июл 2010 : 		 GLORIOR BELLI работают над новым материалом

3 июн 2010 : 		 Новый проект музыкантов GLORIOR BELLI

21 апр 2010 : 		 Обложка нового сингла GLORIOR BELLI

11 апр 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GLORIOR BELLI

16 мар 2010 : 		 Новый ударник в GLORIOR BELLI

11 сен 2009 : 		 Участники UNEARTHLY TRANCE присоединились к GLORIOR BELLI

15 мар 2009 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GLORIOR BELLI

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Новая песня GLORIOR BELLI

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"Split Tongues Won't Atone", новая песня группы GLORIOR BELLI, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Apostates", выход которого запланирован на шестое апреля:

"Sui Generis"
"Deserters Of Eden"
"The Apostates"
"Bedlam Bedamned"
"Hangin' Crepe"
"Jerkwater Redemption"
"Split Tongues Won't Atone"
"Runaway Charley"
"Rebel Reveries"

GLORIOR BELLI Streaming New Track "Split Tongues Won't Atone"





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