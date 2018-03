сегодня



Новая песня GLORIOR BELLI "Split Tongues Won't Atone", новая песня группы GLORIOR BELLI, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Apostates", выход которого запланирован на шестое апреля:



"Sui Generis"

"Deserters Of Eden"

"The Apostates"

"Bedlam Bedamned"

"Hangin' Crepe"

"Jerkwater Redemption"

"Split Tongues Won't Atone"

"Runaway Charley"

"Rebel Reveries"













