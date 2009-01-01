Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео DIMMU BORGIR [65]
*Барабанщик METALLICA о своём «уникальном» стиле игры на барабанах: «Я ... [51]
*Фрагмент новой песни RAINBOW [40]
*Лидер RAINBOW: «Сейчас у меня лучший состав из всех» [34]
*Вокалистка NIGHTWISH не слышала новых песен лидера группы [31]
*
[= ||| все новости группы



*Kreator*



8 мар 2018 : 		 Редкое концертное видео KREATOR

2 мар 2018 : 		 Лидер KREATOR: «Не хочу ждать еще пять лет до выхода нового диска»

19 янв 2018 : 		 Переиздания KREATOR выйдут зимой

23 ноя 2017 : 		 Новое видео KREATOR

20 ноя 2017 : 		 Специальный релиз KREATOR выйдет осенью

8 авг 2017 : 		 У лидера KREATOR нет планов на сольную работу

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

15 июн 2017 : 		 Новое видео KREATOR

17 май 2017 : 		 Вокалист KREATOR о веганстве

3 май 2017 : 		 Трейлер переизданий альбомов KREATOR

26 апр 2017 : 		 Фронтмен GHOST выступил с KREATOR на немецком телешоу

22 апр 2017 : 		 Лидер KREATOR собирается выступать, "пока не сыграет в ящик"

4 апр 2017 : 		 Лидер KREATOR не верит в Сатану

16 фев 2017 : 		 Нереализованный трек KREATOR выйдет с журналом

13 фев 2017 : 		 Видео с выступления KREATOR

10 фев 2017 : 		 KREATOR ратуют за здоровый образ жизни и мир во всём мире

3 фев 2017 : 		 KREATOR возглавили немецкие чарты

3 фев 2017 : 		 Вокалист KREATOR: «Очень рад, что 90-е закончились»

1 фев 2017 : 		 Лидер KREATOR готовит карри

30 янв 2017 : 		 Новое видео KREATOR

27 янв 2017 : 		 Новое видео KREATOR

27 янв 2017 : 		 Лидер KREATOR: «Я не шокирован тем, что Трамп победил»

20 янв 2017 : 		 Лидер KREATOR о Дональде Трампе

16 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома KREATOR

16 янв 2017 : 		 Вокалист KREATOR об угрозе терроризма: «Мы не должны никого бояться»

8 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома KREATOR

24 дек 2016 : 		 Трейлер нового альбома KREATOR

16 дек 2016 : 		 Новое видео KREATOR

16 дек 2016 : 		 Новая песня KREATOR

9 дек 2016 : 		 Трейлер нового альбома KREATOR

30 ноя 2016 : 		 Вокалист KREATOR: «Нам нужен такой альбом, который снесёт всем крышу»

18 ноя 2016 : 		 Новое видео KREATOR

28 окт 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KREATOR

14 окт 2016 : 		 Новый альбом KREATOR выйдет зимой

10 июн 2016 : 		 Видео полного концерта KREATOR

9 май 2016 : 		 Футболки KREATOR с серпом и молотом стали причной ареста индонезийских продавцов из рок-магазина

10 мар 2016 : 		 Лидеру KREATOR не хватает «бунтарского духа» METALLICA

1 дек 2015 : 		 Юбилейное шоу KREATOR в Москве запишут на видео

27 ноя 2015 : 		 KREATOR: открыто голосование за песни юбилейной концертной программы

13 ноя 2015 : 		 Трек-листы концертных релизов KREATOR, SOULFLY

18 окт 2015 : 		 Концертный релиз KREATOR, SOULFLY выйдет в декабре

4 сен 2015 : 		 Новый альбом KREATOR выйдет не раньше 2017 года

25 май 2015 : 		 Видео с выступления KREATOR

20 май 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления KREATOR

20 ноя 2014 : 		 У лидера KREATOR уже есть идеи для двух песен

9 сен 2014 : 		 MITCH HARRIS присоединился на сцене к KREATOR

4 авг 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления KREATOR

1 апр 2014 : 		 Видео с выступления KREATOR

15 янв 2014 : 		 KREATOR на немецком детском канале

16 ноя 2013 : 		 Лидер KREATOR: "Нового альбома не будет до 2015 года"

21 авг 2013 : 		 Фрагмент нового DVD KREATOR

10 авг 2013 : 		 Трейлер нового DVD KREATOR

24 июл 2013 : 		 Фрагмент нового DVD KREATOR

10 июл 2013 : 		 Трейлер нового DVD KREATOR

26 июн 2013 : 		 Трейлер нового DVD KREATOR

21 июн 2013 : 		 Видео с выступления KREATOR

20 июн 2013 : 		 Трек-лист концертного релиза KREATOR

13 июн 2013 : 		 DVD/Blu-Ray KREATOR выйдет в августе

28 май 2013 : 		 Название нового DVD KREATOR

6 май 2013 : 		 Сплит LEGION OF THE DAMNED / KREATOR выйдет в июле

23 фев 2013 : 		 KREATOR представили новое приложение для телефонов

11 дек 2012 : 		 KREATOR запишут концерт для CD, DVD, Blu-Ray

28 ноя 2012 : 		 Новое видео KREATOR

23 ноя 2012 : 		 Выступление KREATOR онлайн!

13 ноя 2012 : 		 Лидер KREATOR клеймит промоутеров

6 ноя 2012 : 		 KREATOR представили 3D-шоу

24 окт 2012 : 		 KREATOR выпустят новый сингл и видео

23 окт 2012 : 		 KREATOR представят "3D-шоу в Европе"

20 окт 2012 : 		 Лидер KREATOR о туре по США с SODOM, DESTRUCTION: "Schmier хочет, я хочу, Tom не хочет"

8 окт 2012 : 		 Видео с выступления KREATOR

20 сен 2012 : 		 Новая песня KREATOR войдет в 'Dark Symphonies - A Tribute To John Sinclair'

14 июл 2012 : 		 KREATOR на немецком TV

8 июл 2012 : 		 Лидер KREATOR о грядущем туре

12 июн 2012 : 		 Японский бонус KREATOR

29 май 2012 : 		 Семплы нового альбома KREATOR

28 май 2012 : 		 Гитарист SEPULTURA присоединился на сцене к KREATOR

25 май 2012 : 		 KREATOR и MORBID ANGEL поедут в совместное европейское турне

25 май 2012 : 		 Эксклюзивный концертный релиз KREATOR с новым номером журнала Rock Hard

23 май 2012 : 		 Трейлер нового альбома KREATOR

16 май 2012 : 		 Трейлер нового альбома KREATOR

10 май 2012 : 		 Трейлер нового альбома KREATOR

3 май 2012 : 		 Новое видео KREATOR

25 апр 2012 : 		 Видео с текстом от KREATOR

6 апр 2012 : 		 Фрагмент нового трека KREATOR

4 апр 2012 : 		 Варианты изданий нового альбома KREATOR

28 мар 2012 : 		 Трек-лист нового альбома KREATOR

20 мар 2012 : 		 Обложка лимитированного издания нового альбома KREATOR

11 фев 2012 : 		 Обложка нового альбома KREATOR

2 фев 2012 : 		 Название и дата выхода нового альбома KREATOR

9 янв 2012 : 		 KREATOR начали запись альбома

26 окт 2011 : 		 KREATOR приступают к записи нового альбома

11 авг 2011 : 		 Профессиональное видео всего выступления KREATOR

9 июл 2011 : 		 KREATOR начнут запись в январе

21 июн 2011 : 		 Видео концерта KREATOR

16 апр 2011 : 		 KREATOR начнут работу над альбомом в мае

2 фев 2011 : 		 Новое видео KREATOR

14 ноя 2010 : 		 KREATOR хотят составить самый длинный список

8 ноя 2010 : 		 Новый номер журнала Rock Hard выйдет с диском KREATOR

24 сен 2010 : 		 KREATOR ждет вас!

13 авг 2010 : 		 Профессиональные съемки с выступления KREATOR

25 июн 2010 : 		 Новое видео KREATOR

23 июн 2010 : 		 Новый бокс-сет от KREATOR

16 апр 2010 : 		 Фронтмен KREATOR о смерти Peter'a Steele'a

9 фев 2010 : 		 KREATOR подписали соглашение с Nuclear Blast Records

25 янв 2010 : 		 Голосование за юбилейный сетлист KREATOR продолжается

5 янв 2010 : 		 KREATOR исполнят специальный сет на юбилей

3 сен 2009 : 		 Временная замена в KREATOR

19 авг 2009 : 		 Видеоприветствие от KREATOR

26 май 2009 : 		 Ударник KREATOR открыл тату-салон

1 апр 2009 : 		 KREATOR примут участие в трибьюте SLIME

15 фев 2009 : 		 Новое видео KREATOR

12 фев 2009 : 		 Доступен пропавший материал с последнего альбома KREATOR

15 янв 2009 : 		 Новый альбом группы KREATOR доступен для прослушивания

10 янв 2009 : 		 Mille Petrozza о новом клипе KREATOR

4 дек 2008 : 		 KREATOR: новая песня в сети

1 дек 2008 : 		 KREATOR представят новое видео в ближайшие две недели

30 окт 2008 : 		 KREATOR снимут видеоклип "Hordes of Chaos"

10 окт 2008 : 		 Обложка нового альбома KREATOR

1 окт 2008 : 		 Опубликован трек-лист нового альбома KREATOR

19 сен 2008 : 		 KREATOR раскрыли детали нового альбома

22 авг 2008 : 		 KREATOR опубликовали первое видео к альбому

24 июл 2008 : 		 KREATOR засели в студии

2 июн 2008 : 		 KREATOR записывают новый альбом

29 апр 2008 : 		 KREATOR работают над новым альбомом

2 апр 2008 : 		 У KREATOR уже готово семь новых песен

18 апр 2007 : 		 KREATOR работают над новым материалом

3 апр 2007 : 		 KREATOR выпустили альбом "Endorama" на виниле

9 сен 2006 : 		 KREATOR: Детали о переиздании "Enemy Of God"

26 апр 2006 : 		 KREATOR: Видеоклип "Enemy Of God" в сети

8 фев 2006 : 		 KREATOR сняли видеоклип "Enemy Of God"

11 сен 2005 : 		 KREATOR выпустят DVD-аудио версию 'Enemy Of God'

24 май 2005 : 		 Автограф-сессия KREATOR

6 июн 2003 : 		 KREATOR выпускают концертный CD и DVD

29 ноя 2002 : 		 KREATOR готовят концертник

| - |
|||| сегодня

Редкое концертное видео KREATOR

*
zoom
*
* *
Видео с выступления на The Dynamo в Эйндховене в 1988 году группы KREATOR, доступно для просмотра ниже.

KREATOR - Rare 1988 Live Video From The Netherlands Posted



Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 369

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Hellfest 2018 Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом