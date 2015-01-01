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*Borealis*



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9 май 2015 : 		 Тизер нового альбома BOREALIS

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Видео с текстом от BOREALIS

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AFM Records опубликовали официальное видео с текстом на новую песню BOREALIS, “River”, которая будет включена в выходящий 23 марта альбом "The Offering":

“The Fire Between Us”
“Sign Of No Return”
“The Offering”
“River”
“The Second Son”
“The Devil’s Hand”
“Into The Light”
“Scarlet Angel”
“The Awakening”
“The Path”
“Forever Lost”
“The Ghosts Of Innocence”

BOREALIS - "River" Lyric Video Streaming





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