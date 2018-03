сегодня



Новый альбом BORN FROM LIE выйдет весной BORN FROM LIE выпустят новую работу, получившую название "The New World Order Part 1", 13 апреля:



"An Endless Journey"

"The Path Of Hate"

"The Cell"

"Draw Straws"

"Insomnia"

"With Their Lies"

"The Split"

"The New World Order"









