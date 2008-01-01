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*Pantera*



8 мар 2018 : 		 Концертные записи PANTERA, SOULFLY выйдут летом

17 ноя 2017 : 		 Тизер нового видео PANTERA

3 ноя 2017 : 		 Фрагмент нового релиза о гитаристе PANTERA

28 окт 2017 : 		 Фрагмент нового релиза о гитаристе PANTERA

29 сен 2017 : 		 Нереализованный материал DIMEBAG выйдет осенью

27 окт 2016 : 		 Визуальная история PANTERA

12 окт 2016 : 		 Фрагмент переиздания PANTERA

7 окт 2016 : 		 Фрагмент переиздания PANTERA

21 авг 2016 : 		 Бывший басист PANTERA планирует выпуск сольного альбома

13 авг 2016 : 		 Переиздание PANTERA выйдет осенью

12 авг 2016 : 		 Вокалист HELLYEAH: «PANTERA не соберутся вместе»

13 июл 2016 : 		 Мог бы ZAKK WYLDE стать гитаристом PANTERA?

29 июн 2016 : 		 Бывший барабанщик PANTERA о Кристине Гримми

12 июн 2016 : 		 Музыканты PANTERA призывают "что-то предпринять" по следам трагедии в Орландо

8 апр 2016 : 		 Семья Майкла Джексона обеспокоена тем, что его дочь Пэрис встречается с парнем, у которого расистская татуировка в стиле PANTERA

1 фев 2016 : 		 Подруга Даймбэга отреагировала на слова лидера MACHINE HEAD

17 дек 2015 : 		 Рассказ о бокс-сете PANTERA

10 дек 2015 : 		 Рождественский свитер PANTERA

6 ноя 2015 : 		 Вокалист PANTERA вспоминает о концерте в Москве

11 окт 2015 : 		 PANTERA на фортепиано

1 окт 2015 : 		 Два сборника PANTERA выйдет осенью

2 сен 2015 : 		 Носки исполняют PANTERA

2 мар 2015 : 		 Металлист надругался над могилой гитариста PANTERA

5 фев 2015 : 		 MAX CAVALERA исполняет PANTERA

17 янв 2015 : 		 Видео с выступления участников PANTERA

30 дек 2014 : 		 Редкий трек с участием гитариста PANTERA

29 дек 2014 : 		 VINNIE PAUL: «PANTERA сейчас крута как никогда»

29 дек 2014 : 		 ZAKK WYLDE о возможном реюнионе PANTERA

28 дек 2014 : 		 Пастор из Аризоны обвиняет в богохульстве "сатанинскую" группу PANTERA

9 дек 2014 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH вспоминает гитариста PANTERA

20 ноя 2014 : 		 9-месячный ребенок играет PANTERA

30 сен 2014 : 		 PHILIP ANSELMO, REX BROWN, SCOTT IAN, CHRIS BRODERICK исполнили классику PANTERA

24 май 2014 : 		 PHILIP ANSELMO, REX BROWN, ZAKK WYLDE исполнили PANTERA

7 апр 2014 : 		 REX BROWN научит играть песни PANTERA

19 мар 2014 : 		 Концертная запись PANTERA 1994 года

23 янв 2014 : 		 'Far Beyond Driven: 20th Anniversary Edition' PANTERA выйдет в марте

26 авг 2013 : 		 PHILIP ANSELMO о переиздании "Far Beyond Driven" PANTERA

10 июл 2013 : 		 VINNIE PAUL: «Вернется ли PANTERA без Даймбэга? Никогда».

3 май 2013 : 		 Музыканты группы PANTERA посвятили свое выступление Джеффу Ханнеману

25 мар 2013 : 		 Бывший басист PANTERA готов к дружественным отношениям с Vinnie Paul'ом

20 мар 2013 : 		 Новое интервью бывшего басиста PANTERA

19 мар 2013 : 		 REX BROWN о возможности реюниона PANTERA: «Я никогда не говорю никогда»

11 мар 2013 : 		 Бывший басист PANTERA рассказал о своей автобиографии

1 мар 2013 : 		 Трейлер биографии бывшего басиста PANTERA

6 фев 2013 : 		 Бывший басист PANTERA издаст свою автобиографию

10 дек 2012 : 		 Участники HELLYEAH, LAMB OF GOD, IN FLAMES, SYLOSIS воздали должное гитаристу PANTERA

13 ноя 2012 : 		 VINNIE PAUL не заинтересован в выступлениях с бывшими коллегами по PANTERA

20 окт 2012 : 		 "Walk" PANTERA выйдет на виниле

14 сен 2012 : 		 Бокс-сет PANTERA

11 июл 2012 : 		 Последние три альбома PANTERA выйдут на виниле

20 июн 2012 : 		 VINNIE PAUL о возможности реюнион-шоу PANTERA: «Лучше оставить всё как есть»

24 май 2012 : 		 Альбом PANTERA вновь вернулся в чарты Billboard

17 май 2012 : 		 Philip Anselmo хочет возродить PANTERA?

15 май 2012 : 		 REX BROWN о слухах о реюнионе PANTERA с ZAKK'ом WYLDE'ом

12 апр 2012 : 		 Новое видео PANTERA

10 апр 2012 : 		 Обложка нового сингла PANTERA

27 фев 2012 : 		 Делюкс-издание 'Vulgar Display Of Power' PANTERA выйдет в мае

24 янв 2012 : 		 PHILIP ANSELMO репетирует с сольной группой

30 июн 2011 : 		 Видеоклип 'Metalhead Baby' под музыку PANTERA стал хитом на YouTube

9 дек 2010 : 		 Участники MACHINE HEAD, MARILYN MANSON, DEVILDRIVER, IN THIS MOMENT вспоминают DIMEBAG'a

25 ноя 2010 : 		 'Ultimate Edition' от PANTERA

12 ноя 2010 : 		 PANTERA' "Cowboys From Hell" выйдет на виниле

28 окт 2010 : 		 PHILIP ANSELMO представляет диск PANTERA

9 сен 2010 : 		 Воссоединение PANTERA без DIMEBAG’а невозможно

31 авг 2010 : 		 PANTERA о новом треке

31 авг 2010 : 		 Новый трек PANTERA

30 авг 2010 : 		 Ударник PANTERA о переизданиях

7 авг 2010 : 		 VINNIE PAUL выступил с трибьют-группой PANTERA

26 июл 2010 : 		 Детали бокс-сета от PANTERA

10 июл 2010 : 		 Юбилейная версия альбома от PANTERA

26 фев 2010 : 		 Новый сборник PANTERA выйдет в марте

24 фев 2010 : 		 VINNIE PAUL выпустит кулинарную книгу

2 дек 2009 : 		 Трек-лист трибьюта "Dimebag" Darrell'y

15 ноя 2009 : 		 ZAKK WYLDE записал песню PANTERA для нового трибьюта

16 мар 2009 : 		 В работе бокс-сет PANTERA

30 июл 2008 : 		 PHILIP ANSELMO засел за автобиографию

14 май 2008 : 		 MADONNA на концерте исполнила несколько риффов из песни PANTERA

14 май 2008 : 		 Популярный музыкант MOBY рассказал о PANTERA

20 мар 2006 : 		 Начаты съемки передачи "Behind The Music", посвященной PANTERA

17 фев 2006 : 		 Объявлена дата выхода тройного DVD PANTERA

16 окт 2003 : 		 Бывшие участники PANTERA выпустят новый альбом в январе

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Концертные записи PANTERA, SOULFLY выйдут летом

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Концертные записи PANTERA и SOULFLY, два первых релиза из целой подборки выступавших в разные годы на фестивале Dynamo Open Air в Нидерландах, будут выпущены 22 июня.

Трек-лист PANTERA "Live At Dynamo 1998":

01. Walk
02. A New Level
03. Suicide Note Pt. II
04. War Nerve
05. Becoming
06. Sandblasted Skin
07. Hard Lines Sunken Cheeks
08. Primal Concrete Sledge
09. I'm Broken
10. Fucking Hostile
11. This Love
12. Domination, Hollow
13. Mouth For War
14. Cowboys From Hell

SOULFLY "Live At Dynamo 1998":

01. Eye For An Eye
02. No Hope = No Fear
03. Spit
04. Bleed
05. Beneath The Remains / Dead Embryonic Cells
06. Tribe
07. Bumba
08. Quilombo
09. Prejudice
10. Roots Bloody Roots
11. Attitude
12. The Song Remains Insane
13. First Commandment

В качестве гостей с SOULFLY выступили Chino Moreno (DEFTONES) и Benji Webbe (SKINDRED).



PANTERA, SOULFLY Live Recordings From DYNAMO OPEN AIR To See Light Of Day In June










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