сегодня



Концертные записи PANTERA , SOULFLY выйдут летом Концертные записи PANTERA и SOULFLY, два первых релиза из целой подборки выступавших в разные годы на фестивале Dynamo Open Air в Нидерландах, будут выпущены 22 июня.



Трек-лист PANTERA "Live At Dynamo 1998":



01. Walk

02. A New Level

03. Suicide Note Pt. II

04. War Nerve

05. Becoming

06. Sandblasted Skin

07. Hard Lines Sunken Cheeks

08. Primal Concrete Sledge

09. I'm Broken

10. Fucking Hostile

11. This Love

12. Domination, Hollow

13. Mouth For War

14. Cowboys From Hell



SOULFLY "Live At Dynamo 1998":



01. Eye For An Eye

02. No Hope = No Fear

03. Spit

04. Bleed

05. Beneath The Remains / Dead Embryonic Cells

06. Tribe

07. Bumba

08. Quilombo

09. Prejudice

10. Roots Bloody Roots

11. Attitude

12. The Song Remains Insane

13. First Commandment



В качестве гостей с SOULFLY выступили Chino Moreno (DEFTONES) и Benji Webbe (SKINDRED).



























+2 -0









просмотров: 284