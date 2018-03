сегодня



Винил DEF LEPPARD выйдет весной Специально ко дню музыкального магазина тиражом в 4 000 копий будет выпущено виниловое издание EP DEF LEPPARD "Live At Abbey Road Studios", три песни которого — "C'mon C'mon", "Rock On" и "Rocket" — были записаны восьмого мая 2008 года в рамках промо-тура альбома "Songs From The Sparkle Lounge".























+1 -0









просмотров: 211