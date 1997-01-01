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ICE-T на новом альбоме MADBALL
MADBALL завершают работу над новым альбомом "For The Cause", сведением и мастерингом которого будет заниматься Tue Madsen, работавший с MESHUGGAH, THE HAUNTED, SICK OF IT ALL и многими другими. Партии гитары запишет бывший гитарист группы, Matt Henderson, однако в турне с коллективом не поедет. В качестве специального гостя в ней участвовал известный рэпер, актер и вокалист BODY COUNT Ice-T. |
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