ICE-T на новом альбоме MADBALL MADBALL завершают работу над новым альбомом "For The Cause", сведением и мастерингом которого будет заниматься Tue Madsen, работавший с MESHUGGAH, THE HAUNTED, SICK OF IT ALL и многими другими. Партии гитары запишет бывший гитарист группы, Matt Henderson, однако в турне с коллективом не поедет. В качестве специального гостя в ней участвовал известный рэпер, актер и вокалист BODY COUNT Ice-T.



















