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MONSTER MAGNET начали запись нового альбома
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Новое видео
MONSTER MAGNET
"Ejection", новое видео группы MONSTER MAGNET, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Mindfucker", выход которого запланирован на 23 марта на Napalm Records.
Трек-лист:
01. Rocket Freak
02. Soul
03. Mindfucker
04. I'm God
05. Drowning
06. Ejection
07. Want Some
08. Brainwashed
09. All Day Midnight
10. When The Hammer Comes Down
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).