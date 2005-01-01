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*Monster Magnet*



8 мар 2018 : 		 Новое видео MONSTER MAGNET

1 мар 2018 : 		 Рассказ об издании нового альбома MONSTER MAGNET

24 фев 2018 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

8 фев 2018 : 		 Новое видео MONSTER MAGNET

30 янв 2018 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

12 дек 2017 : 		 Новый альбом MONSTER MAGNET выйдет весной

2 июл 2017 : 		 Переиздания MONSTER MAGNET выйдут осенью

6 июн 2017 : 		 MONSTER MAGNET исполнили новую песню

8 фев 2017 : 		 MONSTER MAGNET практически закончили запись

30 окт 2016 : 		 MONSTER MAGNET начнут запись осенью

12 фев 2016 : 		 Трейлер виниловых переизданий MONSTER MAGNET

7 окт 2015 : 		 Новый альбом MONSTER MAGNET доступен для прослушивания

30 сен 2015 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

4 сен 2015 : 		 Видео с текстом от MONSTER MAGNET

22 июл 2015 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

7 окт 2014 : 		 Новое видео MONSTER MAGNET

10 сен 2014 : 		 Новый альбом MONSTER MAGNET выйдет в ноябре

18 ноя 2013 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

20 окт 2013 : 		 Видео с выступления MONSTER MAGNET

10 окт 2013 : 		 Новый альбом MONSTER MAGNET доступен для прослушивания

8 окт 2013 : 		 Новое видео MONSTER MAGNET

25 сен 2013 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

17 сен 2013 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

24 июл 2013 : 		 Новый альбом MONSTER MAGNET выйдет в октябре

4 ноя 2010 : 		 MONSTER MAGNET покинул гитарист

20 окт 2010 : 		 Альбом MONSTER MAGNET доступен для прослушивания

17 окт 2010 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

1 окт 2010 : 		 Новое видео MONSTER MAGNET

30 сен 2010 : 		 Фронтмен MONSTER MAGNET основал лейбл

7 авг 2010 : 		 Новый альбом MONSTER MAGNET выйдет в октябре

19 апр 2010 : 		 MONSTER MAGNET записывают тяжёлый гитарный альбом

26 ноя 2009 : 		 MONSTER MAGNET подписали соглашение с Napalm Records

13 июл 2007 : 		 MONSTER MAGNET: новый альбом в ноябре

16 дек 2005 : 		 MONSTER MAGNET начали запись нового альбома

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Новое видео MONSTER MAGNET

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"Ejection", новое видео группы MONSTER MAGNET, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Mindfucker", выход которого запланирован на 23 марта на Napalm Records.

Трек-лист:

01. Rocket Freak
02. Soul
03. Mindfucker
04. I'm God
05. Drowning
06. Ejection
07. Want Some
08. Brainwashed
09. All Day Midnight
10. When The Hammer Comes Down



MONSTER MAGNET: 'Ejection' Video Released








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