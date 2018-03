все новости группы







9 мар 2018 : Сборник STEPPENWOLF выйдет весной



Сборник STEPPENWOLF выйдет весной 16 марта на тройном диске Rainman Records выпустят тройную компиляцию лучших песен STEPPENWOLF, "Steppenwolf At 50":



Disk 1:



01. Screaming Night Hog

02. From Here To There Eventually (alternate version)*

03. Angel Drawers*

04. For Ladies Only

05. You Win Again

06. My Sportin' Life

07. Drift Away

08. Straight Shootin' Woman

09. Caroline (Are You Ready For The Outlaw World)

10. Skullduggery

11. Hold Your Head Up

12. Hot Night In A Cold Town

13. Give Me News I Can Use

14. Ain't Nothin' Like It Used To Be

15. Magic Carpet Ride (Performed With Grand Master Flash and The Furious Five)



Disk 2:



01. Hold On (Never Give Up Never Give In)

02. Rock & Roll Rebels

03. Give Me Life

04. Rise & Shine

05. The Wall

06. Rock & Roll War

07. Feed The Fire

08. Rock Steady

09. Down In New Orleans

10. Business Is Business

11. Compared To What*

12. Labor Of Love*

13. For The Women In My Life



Disk 3 (All Tracks Recorded Live: 1992-1995):



01. Move Over

02. Rock Me

03. I'm Movin' On

04. Sookie Sookie

05. I'm Your Hootchie Cootchie Man

06. Hey Lawdy Mama

07. Desperation

08. Ride With Me

09. Snowblind Friend

10. Monster/Suicide/America

11. Magic Carpet Ride

12. Born To Be Wild

13. The Pusher



* indicates previously unreleased























