DON AIREY выпустит альбом весной DON AIREY на двойном CD (концертный диск в качестве бонуса), а также на виниле и в цифровом варианте 25 мая на earMUSIC выпустит новый сольный альбом "One Of A Kind":



01. Respect

02. All Out Of Line

03. One Of A Kind

04. Everytime I See Your Face

05. Victim Of Pain

06. Running Free

07. Lost Boys

08. Need You So Bad

09. Children Of The Sun

10. Remember To Call

11. Stay The Night



Bonus CD (Recorded live at Fabrik, Hamburg on March 14, 2017):



01. Pictures Of Home (originally by DEEP PURPLE)

02. Since You've Been Gone (originally by RAINBOW)

03. I Surrender (originally by RAINBOW)

04. Still Got The Blues (originally by GARY MOORE)























просмотров: 128