Новое видео SHINEDOWN "Devil", новое видео группы SHINEDOWN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Attention Attention", выходящего четвертого мая на Atlantic Records. Режиссером клипа был Bill Yukich (Beyonce, Marilyn Manson, Wiz Khalifa):



01. The Entrance

02. Devil

03. Black Soul

04. Attention Attention

05. Kill Your Conscience

06. Pyro

07. Monsters

08. Darkside

09. Creatures

10. Evolve

11. Get Up

12. Special

13. The Human Radio

14. Brilliant



















просмотров: 258