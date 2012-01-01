Новое видео SHINEDOWN

"Devil", новое видео группы SHINEDOWN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Attention Attention", выходящего четвертого мая на Atlantic Records. Режиссером клипа был Bill Yukich (Beyonce, Marilyn Manson, Wiz Khalifa):
01. The Entrance
02. Devil
03. Black Soul
04. Attention Attention
05. Kill Your Conscience
06. Pyro
07. Monsters
08. Darkside
09. Creatures
10. Evolve
11. Get Up
12. Special
13. The Human Radio
14. Brilliant
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