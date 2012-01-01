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*Shinedown*



9 мар 2018 : 		 Новое видео SHINEDOWN

14 янв 2018 : 		 SHINEDOWN завершили запись

16 фев 2017 : 		 Новое видео SHINEDOWN

5 окт 2016 : 		 Новое видео SHINEDOWN

3 авг 2016 : 		 Гитарист SHINEDOWN: «Меня потрясла смерть Принса»

3 июн 2016 : 		 Короткометражное видео от SHINEDOWN

13 май 2016 : 		 Вокалист SHINEDOWN не боится ездить в Европу

27 апр 2016 : 		 Вокалист SHINEDOWN об Axl/DC

2 дек 2015 : 		 Новое видео SHINEDOWN

23 ноя 2015 : 		 Басист SHINEDOWN: «KANYE WEST куда больше шокирует, чем MANSON»

29 сен 2015 : 		 SHINEDOWN не выбили 5 из 5

17 сен 2015 : 		 SHINEDOWN в акустике

12 сен 2015 : 		 Новая песня SHINEDOWN

27 авг 2015 : 		 Новая песня SHINEDOWN

14 авг 2015 : 		 Новая песня SHINEDOWN

7 авг 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SHINEDOWN

16 июл 2015 : 		 Вокалист SHINEDOWN о проблемах с голосом

13 июл 2015 : 		 SHINEDOWN исполнили новые песни

30 июн 2015 : 		 Новое видео SHINEDOWN

29 июн 2015 : 		 Новая песня SHINEDOWN

14 апр 2015 : 		 SHINEDOWN завершают работу над альбомом

22 фев 2015 : 		 Вокалист SHINEDOWN: "Мы уже почти месяц в студии"

29 мар 2014 : 		 Новое видео SHINEDOWN

19 мар 2014 : 		 BRENT SMITH и ZACH MYERS из SHINEDOWN опубликовали видео на кавер-версию BON JOVI

28 фев 2014 : 		 Участница "American Idol" исполнила песню SHINEDOWN

4 фев 2014 : 		 BRENT SMITH и ZACH MYERS из SHINEDOWN опубликовали видео на кавер-версию THE BLACK CROWES

28 янв 2014 : 		 BRENT SMITH и ZACH MYERS из SHINEDOWN: новые видео

27 янв 2014 : 		 BRENT SMITH и ZACH MYERS из SHINEDOWN: кавер-версия METALLICA

26 янв 2014 : 		 BRENT SMITH и ZACH MYERS из SHINEDOWN: новые видео

24 янв 2014 : 		 BRENT SMITH и ZACH MYERS из SHINEDOWN выпускают акустический миньон

10 янв 2014 : 		 SHINEDOWN приступили к работе над альбомом

30 дек 2013 : 		 Фирменная гитара SHINEDOWN от PAUL REED SMITH

29 окт 2013 : 		 Новое видео SHINEDOWN

9 июл 2013 : 		 Акустика от SHINEDOWN

19 июн 2013 : 		 SHINEDOWN исполнили "Simple Man"

16 июн 2013 : 		 Новое видео SHINEDOWN

28 мар 2013 : 		 SHINEDOWN исполнили 'I'll Follow You'

25 мар 2013 : 		 Басист SHINEDOWN потянул лодыжку

20 фев 2013 : 		 SHINEDOWN в акустике

8 ноя 2012 : 		 У SHINEDOWN уже готов альбом

27 авг 2012 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT присоединилась на сцене к SHINEDOWN

17 июл 2012 : 		 Новое видео SHINEDOWN

29 июн 2012 : 		 Новое видео SHINEDOWN

13 апр 2012 : 		 Рассказ о создании альбома SHINEDOWN

28 мар 2012 : 		 SHINEDOWN в 'Jimmy Kimmel Live!'

18 мар 2012 : 		 Акустика от SHINEDOWN

16 мар 2012 : 		 Акустика от SHINEDOWN

13 мар 2012 : 		 SHINEDOWN в акустике

13 мар 2012 : 		 Новое видео SHINEDOWN

8 мар 2012 : 		 Новое видео SHINEDOWN

5 мар 2012 : 		 SHINEDOWN ответили на вопросы поклонников

2 мар 2012 : 		 Акустическая версия нового трека SHINEDOWN

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Новое видео SHINEDOWN

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"Devil", новое видео группы SHINEDOWN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Attention Attention", выходящего четвертого мая на Atlantic Records. Режиссером клипа был Bill Yukich (Beyonce, Marilyn Manson, Wiz Khalifa):

01. The Entrance
02. Devil
03. Black Soul
04. Attention Attention
05. Kill Your Conscience
06. Pyro
07. Monsters
08. Darkside
09. Creatures
10. Evolve
11. Get Up
12. Special
13. The Human Radio
14. Brilliant



SHINEDOWN To Release 'Attention Attention' Album In May; 'Devil' Video Available






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