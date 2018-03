сегодня



BRIAN JOHNSON присоединился на сцене к MICK FLEETWOOD BRIAN JOHNSON присоединился на сцене к MICK'y FLEETWOOD'y в ходе выступления четвертого марта в Fleetwood's On Front St., ресторане, которым владеет Fleetwood в Maui, Hawaii, для исполнения "(Get Your Kicks On) Route 66".























