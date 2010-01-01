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Вокалист LIMP BIZKIT снимает фильм с Траволтой По сообщению Variety вокалист LIMP BIZKIT Fred Durst занят съемками фильма "Moose", главную роль в котором исполнит Джон Траволта. Авторами сценария были Durst и Dave Bekerman, а сюжет основан на одном из реальных событий жизни Fred'a.



















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