Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео DIMMU BORGIR [65]
*Барабанщик METALLICA о своём «уникальном» стиле игры на барабанах: «Я ... [51]
*Фрагмент новой песни RAINBOW [40]
*Лидер RAINBOW: «Сейчас у меня лучший состав из всех» [34]
*Вокалистка NIGHTWISH не слышала новых песен лидера группы [31]
*
[= ||| все новости группы



*The Magpie Salute*



8 мар 2018 : 		 THE MAGPIE SALUTE нашли лейбл

2 июн 2017 : 		 Новое видео THE MAGPIE SALUTE

31 мар 2017 : 		 Новый альбом THE MAGPIE SALUTE выйдет зимой

8 янв 2017 : 		 Концертное видео THE MAGPIE SALUTE

| - |
|||| сегодня

THE MAGPIE SALUTE нашли лейбл

*
zoom
*
* *
Группа THE MAGPIE SALUTE, в состав которой входят Rich Robinson, Marc Ford и Sven Pipien из THE BLACK CROWES — выпустит новую работу на лейбле Provogue, являющимся частью Mascot Label Group.

«Мы очень рады началу сотрудничества с Mascot Label Group» — говорит Rich Robinson. «Мы только начали записывать новый материал, выход которого планируем на лето этого года. С нетерпением ждем встречи со всеми вами на концертах!»



THE MAGPIE SALUTE Feat. Ex-THE BLACK CROWES Members: Debut Album Due This Summer Via MASCOT LABEL GROUP






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 105

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Guano Apes Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом