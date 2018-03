сегодня



THE MAGPIE SALUTE нашли лейбл Группа THE MAGPIE SALUTE, в состав которой входят Rich Robinson, Marc Ford и Sven Pipien из THE BLACK CROWES — выпустит новую работу на лейбле Provogue, являющимся частью Mascot Label Group.



«Мы очень рады началу сотрудничества с Mascot Label Group» — говорит Rich Robinson. «Мы только начали записывать новый материал, выход которого планируем на лето этого года. С нетерпением ждем встречи со всеми вами на концертах!»



















+0 -0









просмотров: 105