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THE MAGPIE SALUTE нашли лейбл
Группа THE MAGPIE SALUTE, в состав которой входят Rich Robinson, Marc Ford и Sven Pipien из THE BLACK CROWES — выпустит новую работу на лейбле Provogue, являющимся частью Mascot Label Group.
«Мы очень рады началу сотрудничества с Mascot Label Group» — говорит Rich Robinson. «Мы только начали записывать новый материал, выход которого планируем на лето этого года. С нетерпением ждем встречи со всеми вами на концертах!»
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