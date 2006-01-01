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*Новое видео DIMMU BORGIR [65]
*Барабанщик METALLICA о своём «уникальном» стиле игры на барабанах: «Я ... [51]
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*Лидер RAINBOW: «Сейчас у меня лучший состав из всех» [34]
*Вокалистка NIGHTWISH не слышала новых песен лидера группы [31]
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*Lordi*



8 мар 2018 : 		 Новый альбом LORDI выйдет весной

3 окт 2017 : 		 Mr. LORDI пригласил поклонников на концерты в России

26 авг 2016 : 		 Новое видео LORDI

14 июл 2016 : 		 Новый альбом LORDI выйдет в сентябре

11 июн 2016 : 		 Новый альбом LORDI выйдет в сентябре

28 сен 2015 : 		 LORDI начнут запись в декабре

30 окт 2014 : 		 Новое видео LORDI

24 окт 2014 : 		 Новая песня LORDI

21 окт 2014 : 		 Комиксы от LORDI

23 сен 2014 : 		 Новая песня LORDI

9 сен 2014 : 		 Новый альбом LORDI выйдет в октбяре

18 июл 2013 : 		 Профессиональное видео с выступления LORDI

5 мар 2013 : 		 LORDI на немецком TV

1 мар 2013 : 		 Новое видео LORDI

18 фев 2013 : 		 LORDI выступят на финале ирландского Евровидения

8 фев 2013 : 		 Видео с текстом от LORDI

25 янв 2013 : 		 Обложка нового сингла LORDI

25 янв 2013 : 		 Перенос даты выхода нового альбома LORDI

15 янв 2013 : 		 Детали нового альбома LORDI

17 дек 2012 : 		 LORDI на AFM RECORDS

16 ноя 2012 : 		 Документальный фильм о LORDI

25 июл 2012 : 		 Клавишница LORDI объявила о своём уходе

14 июл 2012 : 		 Третья выставка вокалиста LORDI

30 июн 2012 : 		 Обложка компиляции LORDI

14 июн 2012 : 		 LORDI начнут запись в сентябре

25 апр 2012 : 		 LORDI взяли нового барабанщика

15 фев 2012 : 		 Участники LORDI о смерти ударника

14 фев 2012 : 		 LORDI выпустят “Scarchives Vol. 1”

6 сен 2011 : 		 Фронтмен LORDI будет участвовать в реалити-шоу

31 дек 2010 : 		 Лидер LORDI о 'секрете' GWAR

26 окт 2010 : 		 Новый барабанщик LORDI

5 окт 2010 : 		 Из LORDI ушел барабанщик

4 окт 2010 : 		 Музыканты из LORDI вновь на конкурсе "Евровидение"?

25 сен 2010 : 		 Песня LORDI попадет в мюзикл

7 сен 2010 : 		 Новый альбом LORDI доступен для прослушивания

2 сен 2010 : 		 Семплы с нового альбома LORDI

20 авг 2010 : 		 Новое видео LORDI

11 авг 2010 : 		 Лидер LORDI о новом сингле

7 авг 2010 : 		 Обложка нового альбома и игра от LORDI

4 авг 2010 : 		 Новыe маски LORDI

5 июл 2010 : 		 LORDI исполнили новую песню на фестивале GODS OF METAL

26 май 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома LORDI

5 май 2010 : 		 LORDI заканчивают работу над новым альбомом

27 окт 2009 : 		 LORDI готовятся к записи нового альбома

15 июл 2008 : 		 LORDI выпустят сингл "Bite It Like A Bulldog" в августе

19 июн 2008 : 		 Персонажи LORDI появятся в ролевой игре “Deliverance, A New World”

4 май 2008 : 		 LORDI начали записывать новый альбом

9 мар 2008 : 		 LORDI выпустят переиздание альбома "Get Heavy"

4 янв 2008 : 		 LORDI: новый сингл доступен для свободного скачивания

7 дек 2007 : 		 LORDI записывают новый материал

30 окт 2007 : 		 LORDI примут участие в онлайн-чате

15 июн 2007 : 		 LORDI получили субсидию на съемку фильма

3 ноя 2006 : 		 Концертное видео LORDI в сети

25 сен 2006 : 		 LORDI : специальное издание "The Arockalypse"

11 сен 2006 : 		 Финны скупают Lordi-Cola

7 сен 2006 : 		 LORDI добрались до Книги Рекордов Гиннеса

29 авг 2006 : 		 Скандал вокруг книги о LORDI

24 авг 2006 : 		 Книга LORDI нашла своего читателя

23 авг 2006 : 		 В Финляндии появится LORDI-Cola

2 июн 2006 : 		 LORDI собрали в Хельсинки небывалую толпу

25 май 2006 : 		 Одна из площадей в Финляндии будет названа именем LORDI

23 май 2006 : 		 Видео пресс-конференции LORDI после победы на Евровидении

22 май 2006 : 		 Фронтмен LORDI о победе группы на Евровидении

21 май 2006 : 		 LORDI победили на Евровидении 2006

12 мар 2006 : 		 LORDI будут представлять Финляндию на конкурсе Евровидения

14 янв 2006 : 		 LORDI представили новых музыкантов

15 дек 2005 : 		 Участники TWISTED SISTER появятся на новом альбоме LORDI

10 ноя 2005 : 		 На новом альбоме LORDI будут гости

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Новый альбом LORDI выйдет весной

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LORDI выпустят новую работу, получившую название "Sexorcism", 25 мая на AFM Records.



LORDI To Release 'Sexorcism' Album In May








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