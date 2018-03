сегодня



Новая песня BLACK STONE CHERRY "Bad Habit", новая песня группы BLACK STONE CHERRY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Family Tree", выход которого запланирован на 20 апреля на Mascot Records/Mascot Label Group:



01. Bad Habit

02. Burnin'

03. New Kinda Feelin

04. Carry Me On Down The Road

05. My Last Breath

06. Southern Fried Friday Night

07. Dancin' In The Rain (feat. Warren Haynes)

08. Ain't Nobody

09. James Brown

10. You Got The Blues

11. I Need A Woman

12. Get Me Over You

13. Family Tree























+0 -1









просмотров: 38