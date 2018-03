сегодня



Видео с текстом от IZEGRIM IZEGRIM опубликовали официальное видео с текстом на песню "Beheaded By Trust", которая взята из выходящего 23 марта ЕР "Beheaded By Trust":



01. Beheaded By Trust

02. Stain In The Bloodline

03. Retraumatized

04. Warmonger II























+0 -1









просмотров: 62