сегодня



AMARANTHE приступили к записи AMARANTHE отправились в студию Hansen вместе с Jacob'ом Hansen'ом (VOLBEAT, EPICA, DELAIN) для записи нового альбома, релиз которого намечен на этот год. Это будет первый студийный диск, который будет записан при участии Nils'a Molin'a.















+0 -1









просмотров: 100

