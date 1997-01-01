сегодня



JEFF HATRIX ушел из MUSHROOMHEAD Один из вокалистом MUSHROOMHEAD, Jeffrey Nothing, также известный как Jeff Hatrix (born Jeffrey Lewis Hetrick), объявил об уходе из команды:



«Сегодня с печалью вынужден сообщить всем вам, что ухожу из MUSHROOMHEAD. Решение далось мне непросто, но оно было единственным лучшим решением для продолжения моей карьеры как музыканта».



















+0 -1



( 1 )





просмотров: 117

