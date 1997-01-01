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Видео с выступления MUSHROOMHEAD
15 май 2014
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Новая песня MUSHROOMHEAD
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Новая песня MUSHROOMHEAD
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28 сен 2010
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Новый альбом MUSHROOMHEAD доступен для прослушивания
2 сен 2010
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29 июл 2010
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26 июн 2007
:
MUSHROOMHEAD: новый видеоклип в сети
сегодня
JEFF HATRIX ушел из
MUSHROOMHEAD
Один из вокалистом MUSHROOMHEAD, Jeffrey Nothing, также известный как Jeff Hatrix (born Jeffrey Lewis Hetrick), объявил об уходе из команды:
«Сегодня с печалью вынужден сообщить всем вам, что ухожу из MUSHROOMHEAD. Решение далось мне непросто, но оно было единственным лучшим решением для продолжения моей карьеры как музыканта».
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Blackstar
8 мар 2018, 20:31
Да капец, хана любимой групе. И так пол состава перетряхнулось.
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).