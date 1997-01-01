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*Mushroomhead*



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JEFF HATRIX ушел из MUSHROOMHEAD

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Один из вокалистом MUSHROOMHEAD, Jeffrey Nothing, также известный как Jeff Hatrix (born Jeffrey Lewis Hetrick), объявил об уходе из команды:

«Сегодня с печалью вынужден сообщить всем вам, что ухожу из MUSHROOMHEAD. Решение далось мне непросто, но оно было единственным лучшим решением для продолжения моей карьеры как музыканта».



JEFF HATRIX Exits MUSHROOMHEAD






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Blackstar
8 мар 2018, 20:31		Да капец, хана любимой групе. И так пол состава перетряхнулось.


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