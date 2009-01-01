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Из L.A. GUNS ушел гитарист Michael Grant покинул состав L.A. GUNS "ради других интересов и занятий собственным проектом MICHAEL GRANT & THE ASSASSINS. Группа благодарна за его вклад и желает всяческих успехов во всех начинаниях".























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