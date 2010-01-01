TOOL наняли продюсера JOE BARRESI

TOOL наняли Joe Barresi для продюсирования записи нового альбома группы. Barresi — известный продюсер, который ранее работал с AVENGED SEVENFOLD, VOLBEAT и SLIPKNOT, а также был звукорежиссёром и делал сведение последнего диска TOOL "10,000 Days".
Гитарист Adam Jones в январе заявил, что музыка для нового альбома уже готова, а позже сказал, что запись может начаться в марте. В то же время фронтмен Maynard James Keenan сообщил в прошлом месяце, что закончил сочинение «слов и мелодий» для всех песен, кроме одной.
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