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*Tool*



9 мар 2018 : 		 TOOL наняли продюсера JOE BARRESI

6 мар 2018 : 		 TOOL приступили к записи

31 янв 2018 : 		 Никакого альбома TOOL летом не будет

31 май 2017 : 		 Вокалист TOOL обратился к зрителям

13 дек 2016 : 		 Басист TOOL о новом альбоме

27 окт 2016 : 		 У TOOL два альбома материала, но им нравится только пять песен

23 июн 2016 : 		 Трейлер к биографии вокалиста TOOL

23 май 2016 : 		 Дети исполняют TOOL

15 апр 2016 : 		 Биография вокалиста TOOL выйдет в ноябре

7 апр 2016 : 		 Новый альбом TOOL продвигается к релизу

4 фев 2016 : 		 На концерте TOOL поклонник упал с балкона

24 янв 2016 : 		 Видео с выступления TOOL

16 янв 2016 : 		 Видео полного выступления TOOL

9 янв 2016 : 		 Видео с выступления TOOL

24 ноя 2015 : 		 Гитарист TOOL: «У нас есть идеи примерно для 20 потенциальных песен»

2 ноя 2015 : 		 TOOL одевшись под LED ZEPPELIN исполнили кавер-версию 'No Quarter'

7 окт 2015 : 		 MAYNARD JAMES KEENAN о новом альбоме TOOL

24 июн 2015 : 		 TOOL выступят на Хэллоуин

3 июн 2015 : 		 Вокалист TOOL перенес операцию

22 апр 2015 : 		 Фанаты U2 получили запись TOOL

20 мар 2015 : 		 Гитарист TOOL о восьмилетнем судебном процессе

28 фев 2015 : 		 Вокалист TOOL рассказал о прогрессе в сочинении нового альбома группы

16 фев 2015 : 		 TOOL в студии

14 янв 2015 : 		 TOOL о новом альбоме

5 ноя 2014 : 		 Музыканты TOOL рассказали о новом альбоме группы

22 окт 2014 : 		 Вокалист TOOL продал дом

30 июл 2014 : 		 У вокалиста TOOL родилась дочка

10 мар 2014 : 		 Работа над альбомом TOOL все еще продолжается

24 дек 2013 : 		 Басист TOOL о Рождестве

21 июл 2013 : 		 Видео новой группы барабанщика TOOL

2 июл 2013 : 		 Колыбельные от TOOL

1 май 2013 : 		 TOOL "о частичках нового альбома"

21 мар 2013 : 		 TOOL приготовили сюрприз поклонникам

27 фев 2013 : 		 Дебютный миньон TOOL будет переиздан

9 фев 2013 : 		 Барабанщик TOOL надеется, что альбом появится в этом году

6 фев 2013 : 		 Нового альбома TOOL в этом году не будет

1 фев 2013 : 		 Два участника TOOL получили травмы после падения со скутера

20 дек 2012 : 		 У TOOL готово "больше, чем половина материала"

20 мар 2012 : 		 TOOL надеются отправиться в студию в июне/июле

29 янв 2012 : 		 Видео с выступления TOOL

2 дек 2011 : 		 TOOL пишут новый альбом

20 июл 2011 : 		 Лидер TOOL сказал, что новый альбом «пока ещё пишется»

17 янв 2011 : 		 Гитарист METALLICA присоединился на сцене к TOOL

12 июн 2010 : 		 Началась работа над новыми альбомами TOOL и A PERFECT CIRCLE

8 фев 2010 : 		 Гитарист TOOL размышляет о сотрудничестве с основателем KING CRIMSON

26 окт 2007 : 		 TOOL готовят DVD к новому году

13 мар 2006 : 		 Треклист нового альбома TOOL

12 ноя 2005 : 		 TOOL в декабре выпустят новый DVD

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TOOL наняли продюсера JOE BARRESI

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TOOL наняли Joe Barresi для продюсирования записи нового альбома группы. Barresi — известный продюсер, который ранее работал с AVENGED SEVENFOLD, VOLBEAT и SLIPKNOT, а также был звукорежиссёром и делал сведение последнего диска TOOL "10,000 Days".

Гитарист Adam Jones в январе заявил, что музыка для нового альбома уже готова, а позже сказал, что запись может начаться в марте. В то же время фронтмен Maynard James Keenan сообщил в прошлом месяце, что закончил сочинение «слов и мелодий» для всех песен, кроме одной.



TOOL Enlists Producer JOE BARRESI For First New Album In More Than 12 Years








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