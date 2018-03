сегодня



Концертный релиз JOE BONAMASSA выйдет весной 18 мая на CD/DVD/Blu-Ray & 3LP (Black / Red, White & Blue) Mascot Label Group выпустят новый концертный релиз JOE BONAMASSA, "A Salute to the British Blues Explosion", трейлер к которому доступен ниже. В DVD и Blu-ray в качестве бонусов войдут исполнение песни "Taxman" в клубе Cavern, а также рассказ о том, как Joe был увековечен в “Brick In The Wall”, British Blues Explosion Explained от Mick'a Wall'a и фотогалерея из British Blues Explosion UK Tour. Запись концерта проходила в Лондоне седьмого июля в Greenwich Music Time, The Old Royal Naval College, Greenwich:



"Beck's Bolero" / "Rice Pudding"

"Mainline Florida"

"Boogie With Stu"

"Let Me Love You Baby"

"Plynth (Water Down The Drain)"

"Spanish Boots"

"Double Crossing Time"

"Motherless"

"SWLABR"

"Tea For One" / "I Can't Quit You Baby"

"Little Girl"

"Pretending"

"Black Winter" / "Django"

"How Many More Times"











