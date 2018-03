сегодня



Винилы LIZZY BORDEN выйдут весной Metal Blade 13 апреля выпустит виниловые версии альбомов LIZZY BORDEN, "Love You To Pieces" и "Menace To Society":



Menace To Society



- 180g black vinyl

- clear sky-blue marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- red/purple/white splattered vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- opaque olive green marbled vinyl (US exclusive - limited to 500 copies)



Love You To Pieces



- 180g black vinyl

- golden brown marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- white/blue splattered vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- opaque state blue marbled vinyl (US exclusive - limited to 500 copies)









