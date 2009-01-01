9 мар 2018



Новое видео BARREN EARTH "The Ruby", новое видео группы BARREN EARTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A Complex Of Cages", выходящего 30 марта на Century Media Records.



Трек-лист альбома:



“The Living Fortress”

“The Ruby”

“Further Down”

“Zeal”

“Scatterprey”

“Solitude Pith”

“Dysphoria”

“Spire”

“Withdrawal”















+2 -1









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