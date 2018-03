9 мар 2018



Новое лирик-видео BONFIRE "Crazy Over You", новое лирик-видео группы BONFIRE, доступно для просмотра ниже. Материал взят с альбома "Temple Of Lies", который увидит свет 13 апреля на AFM Records. Релиз будет включать десять основных треков и два бонуса.











