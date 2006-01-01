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*U.D.O. выпустит новый альбом в конце лета, тур начнется с России [27]
*Новая песня JUDAS PRIEST [20]
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*Bonfire*



9 мар 2018 : 		 Новое лирик-видео BONFIRE

1 фев 2018 : 		 Новый альбом BONFIRE выйдет весной

1 июл 2017 : 		 BONFIRE подписали контракт с AFM

27 фев 2017 : 		 Новое видео BONFIRE

31 янв 2017 : 		 Новое видео BONFIRE

21 ноя 2016 : 		 Дата выхода нового альбома BONFIRE

23 сен 2016 : 		 Новый альбом BONFIRE выйдет весной

11 авг 2016 : 		 Новый вокалист BONFIRE

4 июл 2016 : 		 BONFIRE сменили вокалиста

10 мар 2016 : 		 Музыканты SAXON, UFO, DANGER DANGER, EUROPE, EDGUY поздравляют BONFIRE

25 фев 2016 : 		 Трейлер нового релиза BONFIRE

9 фев 2016 : 		 Новое видео BONFIRE

21 дек 2015 : 		 Двойной альбом BONFIRE выйдет в марте

25 ноя 2015 : 		 Новое видео BONFIRE

15 июл 2015 : 		 Новое видео BONFIRE

31 мар 2015 : 		 Фэн-видео BONFIRE

26 мар 2015 : 		 Трейлер нового альбома BONFIRE

16 мар 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BONFIRE

12 янв 2015 : 		 Новый состав BONFIRE

17 май 2013 : 		 Концертный релиз BONFIRE выйдет в мае

22 май 2012 : 		 Новое видео BONFIRE

13 май 2012 : 		 BONFIRE снимают клип на “Cry 4 Help”

9 апр 2012 : 		 BONFIRE поменяли ударника

7 апр 2012 : 		 Новый ЕР BONFIRE в мае

24 сен 2011 : 		 Концертный альбом BONFIRE увидит свет 7-го октября!

21 дек 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома BONFIRE

15 дек 2010 : 		 Новый альбом BONFIRE выйдет в начале года

10 фев 2008 : 		 Новый альбом BONFIRE выйдет в феврале

22 апр 2006 : 		 Запись нового альбома BONFIRE закончена

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|||| 9 мар 2018

Новое лирик-видео BONFIRE

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"Crazy Over You", новое лирик-видео группы BONFIRE, доступно для просмотра ниже. Материал взят с альбома "Temple Of Lies", который увидит свет 13 апреля на AFM Records. Релиз будет включать десять основных треков и два бонуса.

BONFIRE Debut




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