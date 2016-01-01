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*Memoriam*



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Новое видео MEMORIAM

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"Nothing Remains", новое видео группы MEMORIAM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Silent Vigil", выход которого намечен на 23 марта.



MEMORIAM Feat. BOLT THROWER And BENEDICTION Members:




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Exterminator
10 мар 2018, 15:57		Вот это как надо!

Frostauskas
10 мар 2018, 16:30		О да, в лучших традициях последних работ Болтов.


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