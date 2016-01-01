Фраза, имя группы
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все новости группы
Memoriam
10 мар 2018
:
Новое видео MEMORIAM
22 фев 2018
:
Трейлер нового альбома MEMORIAM
14 фев 2018
:
Трейлер нового альбома MEMORIAM
9 фев 2018
:
Трейлер нового альбома MEMORIAM
4 фев 2018
:
Видео с текстом от MEMORIAM
18 янв 2018
:
Новый альбом MEMORIAM выйдет весной
8 июл 2017
:
Вышел новый сингл MEMORIAM
30 мар 2017
:
Трейлер нового альбома MEMORIAM
17 мар 2017
:
Видео с текстом от MEMORIAM
24 фев 2017
:
Трейлер нового альбома MEMORIAM
11 фев 2017
:
Видео с текстом от MEMORIAM
3 фев 2017
:
Трейлер нового альбома MEMORIAM
28 янв 2017
:
Трейлер нового альбома MEMORIAM
20 янв 2017
:
Трейлер нового альбома MEMORIAM
14 янв 2017
:
Новый альбом MEMORIAM выйдет весной
21 дек 2016
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Бывший вокалист BOLT THROWER присоединился на сцене к MEMORIAM
20 дек 2016
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30 ноя 2016
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Новый ЕР MEMORIAM выйдет зимой
25 июн 2016
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MEMORIAM на NUCLEAR BLAST
3 мар 2016
:
Музыканты BOLT THROWER и BENEDICTION в MEMORIAM
сегодня
Новое видео
MEMORIAM
"Nothing Remains", новое видео группы MEMORIAM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Silent Vigil", выход которого намечен на 23 марта.
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Exterminator
10 мар 2018, 15:57
Вот это как надо!
Frostauskas
10 мар 2018, 16:30
О да, в лучших традициях последних работ Болтов.
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).