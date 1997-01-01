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*Фрагмент новой песни RAINBOW [42]
*Лидер RAINBOW: «Сейчас у меня лучший состав из всех» [39]
*Вокалистка NIGHTWISH не слышала новых песен лидера группы [32]
*U.D.O. выпустит новый альбом в конце лета, тур начнется с России [27]
*Новая песня JUDAS PRIEST [20]
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*A Perfect Circle*



10 мар 2018 : 		 Новое видео A PERFECT CIRCLE

5 фев 2018 : 		 Новая песня A PERFECT CIRCLE

10 янв 2018 : 		 Новая песня A PERFECT CIRCLE

17 ноя 2017 : 		 Новое видео A PERFECT CIRCLE

9 ноя 2017 : 		 Вокалист A PERFECT CIRCLE ответил фанатам

8 ноя 2017 : 		 Более 60 фанатов были удалены с концерта A PERFECT CIRCLE за фото

17 окт 2017 : 		 Новая песня A PERFECT CIRCLE

18 апр 2017 : 		 A PERFECT CIRCLE о задержке с выпуском нового материала

10 апр 2017 : 		 Музыканты A PERFECT CIRCLE работают над новой музыкой по отдельности

31 мар 2017 : 		 A PERFECT CIRCLE на BMG

23 фев 2017 : 		 Первое фото состава A PERFECT CIRCLE 2017

18 янв 2017 : 		 A PERFECT CIRCLE полны решимости сыграть что-то новое

10 янв 2017 : 		 A PERFECT CIRCLE приступят к работе в этом году

23 ноя 2016 : 		 A PERFECT CIRCLE поедут в тур в 2017

15 окт 2013 : 		 Новая песня A PERFECT CIRCLE

18 сен 2013 : 		 Сборник A PERFECT CIRCLE будет включать новую песню

10 сен 2013 : 		 Концертный бокс-сет A PERFECT CIRCLE выйдет в ноябре

5 сен 2013 : 		 Колыбельные от A PERFECT CIRCLE

15 фев 2013 : 		 Вокалист TOOL и A PERFECT CIRCLE: «У нас нет песен для проектов»

2 янв 2013 : 		 Гитарист A PERFECT CIRCLE не против выпуска еще одного альбома

3 окт 2012 : 		 JOSH FREESE ушел из A PERFECT CIRCLE

10 сен 2012 : 		 A PERFECT CIRCLE отыграют шоу в Лас-Вегасе

1 фев 2012 : 		 Гитарист A PERFECT CIRCLE продаёт свой дом за $1,8 миллионов

3 июл 2011 : 		 A PERFECT CIRCLE исполнили новый трек

24 июн 2011 : 		 A PERFECT CIRCLE не хотят записывать альбом

24 мар 2011 : 		 Гитарист A PERFECT CIRCLE заявил, что выпуск нового альбома пока не планируется

15 ноя 2010 : 		 Видео с выступления A PERFECT CIRCLE

28 окт 2010 : 		 A PERFECT CIRCLE в программе "Jimmy Kimmel Live!"

14 сен 2010 : 		 A PERFECT CIRCLE официально возвращаются

6 авг 2010 : 		 Слухи о воссоединении A PERFECT CIRCLE набирают обороты

20 фев 2009 : 		 Барабанщик A PERFECT CIRCLE и NINE INCH NAILS выпустит новый сольный альбом

15 июл 2008 : 		 Умер менеджер A PERFECT CIRCLE

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Новое видео A PERFECT CIRCLE

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"Disillusioned", новое видео группы A PERFECT CIRCLE, доступно для просмотра ниже.



Video Premiere: A PERFECT CIRCLE's 'Disillusioned'




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