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SOULFLY исполнили целиком альбом NAILBOMB 25 февраля SOULFLY в Hard Rock Hotel & Casino Lake Tahoe (Stateline, Nevada) исполнили целиком единственный студийный альбом NAILBOMB "Point Blank", выпущенный в 1994 году. Видео с концерта можно увидеть ниже.















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