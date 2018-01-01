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*Grind Zero*



10 мар 2018 : 		 Подробности о новом альбоме GRIND ZERO

2 фев 2018 : 		 GRIND ZERO на Punishment 18 Records

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Подробности о новом альбоме GRIND ZERO

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Итальянские дэтстеры GRIND ZERO опубликовали обложку нового альбома "Concealed In The Shadow", выпуск которого намечен на эту весну лейблом Punishment 18 Records.

Мастерингом диска занимался Dan Swanö (Opeth, Bloodbath, Katatonia, Edge Of Sanity), который сказал о группе следующее: «...офигенный дэт/грайнд, который возвращает меня в 80/90-е!»

Трек-лист:

"Soul Collected"
"Corrosion"
"See You In Hell"
"Master's Pleasure"
"Sodomizing The Sun"
"A Shadow"
"Lost Shrine"
"Buried Deception"
"The Horde"
"Cursed Be My Path"

Italy's GRIND ZERO Reveal New Album Title, Artwork, Tracklisting



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