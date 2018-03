11 мар 2018



Сборник каверов от THERION выйдет в марте 15 марта Stygian Crypt выпустят ограниченным тиражом сборник каверов THERION "Blood Of The Dragon".



В релиз войдут два CD: на первом появятся редкие кавер-версии песен различных групп, записанные THERION, но ранее выходившие в составе других сборников, а на втором можно будет услышать новые каверы песен THERION, записанные другими группами.



Трек-лист:



CD1

“Fight Fire With Fire”

“The King”

“Southbound”

“Witching Hour”

“Green Manalishi”

“Revelations”

“Black Funeral” (feat. Messiah Marcolin)

“Iron Fist”

“Ivanubis Hollanda – Perennial Sophia”

“Ivanubis Hollanda – Raven Of Dispersion”



CD2

Ghost Warfare – “An Arrow From The Sun”

Antyra – “Asgard”

Revolted Masses – “Baal Reginon”

Remains – “Genocidal Raids”

Day 40 – “Invocation Of Naamah”

Dark Letter – “Kali Yuga. Part I”

Whirlwind Storm – “Liusalvheim”

Theosophy – “Pandemic Outbreak”

Theudho – “Schwarzabenheim”

The Experiment No.Q – “Seven Secrets Of The Sphynx”

Imperial Age – “To Mega Therion”

Elimi – “The Blood Of Kingu”

Numenor – “The Riders Of Theli”

Mare Infinitum – “The Wand Of Arabis”

Frozen Ocean – “The Wings Of The Hydra”

Majesty Of Revival – “Widsom And The Cage”









