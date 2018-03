сегодня



Новый трек BLOOD OF THE WOLF "Scorched Earth Ceremony", новая песня группы BLOOD OF THE WOLF, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "II: Campaign Of Extermination", выход которого запланирован на 7 апреля.



Трек-лист альбома:



"Thunder The Drums of War"

"Campaign Of Extermination"

"Beneditio Ultionis: Their Blood For My Glory"

"Erupting Volcanic Wrath"

"The Sword Is My Light And My Salvation"

"Scorched Earth Ceremony"

"With Fire And A Thousand Flashing Blades"

"A Sermon Of Slaughtered Foes"







Campaign of Extermination by Blood of the Wolf





