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Новый трек BLOOD OF THE WOLF
"Scorched Earth Ceremony", новая песня группы BLOOD OF THE WOLF, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "II: Campaign Of Extermination", выход которого запланирован на 7 апреля.
Трек-лист альбома:
"Thunder The Drums of War"
"Campaign Of Extermination"
"Beneditio Ultionis: Their Blood For My Glory"
"Erupting Volcanic Wrath"
"The Sword Is My Light And My Salvation"
"Scorched Earth Ceremony"
"With Fire And A Thousand Flashing Blades"
"A Sermon Of Slaughtered Foes"
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