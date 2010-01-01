ZAKK WYLDE: «Я прокручиваю записи LADY GAGA и JUSTIN'a BIEBER'a задом наперёд, чтобы услышать сатанинские послания»
«Что я делаю? Я беру все записи Lady Gaga и Justin'a Bieber'a и прокручиваю их задом наперёд, чтобы услышать все сатанинские послания и риффы, — сказал Zakk Wylde в интервью Hysteria, когда его спросили, как он придумывает материал для нового альбома. — Потом я обратно обращаюсь в католицизм и играю риффы в нормальном виде — вот так у нас и получаются все песни Black Label Society. Я делаю это во имя искусства».
Frostauskas
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Eugene544
rassol
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