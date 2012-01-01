13 май 2018



Вокалист SHINEDOWN о 10 лучших альбомах Вокалист SHINEDOWN Brent Smith в интервью Classic Rock рассказал о десяти своих самых любимых альбомов. В частности диск 1987 группы MÖTLEY CRÜE стал первым, который будущий музыкант приобрел в свою коллекцию:



«Это был первый раз, когда у меня возникло ощущение, что я делаю что-то опасное. Это была кассета, а я был еще совсем пацан — лет десять и я прятал ее от родителей... У меня был Walkman, заныканный в шкафу и я слушал эту кассету каждый раз, когда родители ложились спать».











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