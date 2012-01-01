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*Shinedown*



13 май 2018 : 		 Вокалист SHINEDOWN о 10 лучших альбомах

10 май 2018 : 		 Рассказ о новом альбоме SHINEDOWN

6 апр 2018 : 		 Новое видео SHINEDOWN

9 мар 2018 : 		 Новое видео SHINEDOWN

14 янв 2018 : 		 SHINEDOWN завершили запись

16 фев 2017 : 		 Новое видео SHINEDOWN

5 окт 2016 : 		 Новое видео SHINEDOWN

3 авг 2016 : 		 Гитарист SHINEDOWN: «Меня потрясла смерть Принса»

3 июн 2016 : 		 Короткометражное видео от SHINEDOWN

13 май 2016 : 		 Вокалист SHINEDOWN не боится ездить в Европу

27 апр 2016 : 		 Вокалист SHINEDOWN об Axl/DC

2 дек 2015 : 		 Новое видео SHINEDOWN

23 ноя 2015 : 		 Басист SHINEDOWN: «KANYE WEST куда больше шокирует, чем MANSON»

29 сен 2015 : 		 SHINEDOWN не выбили 5 из 5

17 сен 2015 : 		 SHINEDOWN в акустике

12 сен 2015 : 		 Новая песня SHINEDOWN

27 авг 2015 : 		 Новая песня SHINEDOWN

14 авг 2015 : 		 Новая песня SHINEDOWN

7 авг 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SHINEDOWN

16 июл 2015 : 		 Вокалист SHINEDOWN о проблемах с голосом

13 июл 2015 : 		 SHINEDOWN исполнили новые песни

30 июн 2015 : 		 Новое видео SHINEDOWN

29 июн 2015 : 		 Новая песня SHINEDOWN

14 апр 2015 : 		 SHINEDOWN завершают работу над альбомом

22 фев 2015 : 		 Вокалист SHINEDOWN: "Мы уже почти месяц в студии"

29 мар 2014 : 		 Новое видео SHINEDOWN

19 мар 2014 : 		 BRENT SMITH и ZACH MYERS из SHINEDOWN опубликовали видео на кавер-версию BON JOVI

28 фев 2014 : 		 Участница "American Idol" исполнила песню SHINEDOWN

4 фев 2014 : 		 BRENT SMITH и ZACH MYERS из SHINEDOWN опубликовали видео на кавер-версию THE BLACK CROWES

28 янв 2014 : 		 BRENT SMITH и ZACH MYERS из SHINEDOWN: новые видео

27 янв 2014 : 		 BRENT SMITH и ZACH MYERS из SHINEDOWN: кавер-версия METALLICA

26 янв 2014 : 		 BRENT SMITH и ZACH MYERS из SHINEDOWN: новые видео

24 янв 2014 : 		 BRENT SMITH и ZACH MYERS из SHINEDOWN выпускают акустический миньон

10 янв 2014 : 		 SHINEDOWN приступили к работе над альбомом

30 дек 2013 : 		 Фирменная гитара SHINEDOWN от PAUL REED SMITH

29 окт 2013 : 		 Новое видео SHINEDOWN

9 июл 2013 : 		 Акустика от SHINEDOWN

19 июн 2013 : 		 SHINEDOWN исполнили "Simple Man"

16 июн 2013 : 		 Новое видео SHINEDOWN

28 мар 2013 : 		 SHINEDOWN исполнили 'I'll Follow You'

25 мар 2013 : 		 Басист SHINEDOWN потянул лодыжку

20 фев 2013 : 		 SHINEDOWN в акустике

8 ноя 2012 : 		 У SHINEDOWN уже готов альбом

27 авг 2012 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT присоединилась на сцене к SHINEDOWN

17 июл 2012 : 		 Новое видео SHINEDOWN

29 июн 2012 : 		 Новое видео SHINEDOWN

13 апр 2012 : 		 Рассказ о создании альбома SHINEDOWN

28 мар 2012 : 		 SHINEDOWN в 'Jimmy Kimmel Live!'

18 мар 2012 : 		 Акустика от SHINEDOWN

16 мар 2012 : 		 Акустика от SHINEDOWN

13 мар 2012 : 		 SHINEDOWN в акустике

13 мар 2012 : 		 Новое видео SHINEDOWN

8 мар 2012 : 		 Новое видео SHINEDOWN

5 мар 2012 : 		 SHINEDOWN ответили на вопросы поклонников

2 мар 2012 : 		 Акустическая версия нового трека SHINEDOWN

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|||| 13 май 2018

Вокалист SHINEDOWN о 10 лучших альбомах

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Вокалист SHINEDOWN Brent Smith в интервью Classic Rock рассказал о десяти своих самых любимых альбомов. В частности диск 1987 группы MÖTLEY CRÜE стал первым, который будущий музыкант приобрел в свою коллекцию:

«Это был первый раз, когда у меня возникло ощущение, что я делаю что-то опасное. Это была кассета, а я был еще совсем пацан — лет десять и я прятал ее от родителей... У меня был Walkman, заныканный в шкафу и я слушал эту кассету каждый раз, когда родители ложились спать».



SHINEDOWN's BRENT SMITH Names 10 LPs That Changed His Life



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