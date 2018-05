13 май 2018



Видео с выступления ACE FREHLEY ACE FREHLEY пятого мая выступил на фестивале М3 Rock в Merriweather Post Pavilion, Columbia, Maryland:



01. Parasite (KISS song)



02. Rip It Out



03. Love Gun (KISS song)



04. Rock Soldiers



05. Strange Ways (KISS song)



06. New York Groove (HELLO cover)



07. 2 Young 2 Die



08. Shock Me (KISS song)



09. Cold Gin (KISS song)



10. Detroit Rock City (KISS song)



11. Deuce (KISS song)







































