13 май 2018



Новое видео BLACK FAST "Cloak Of Lies”", новое видео группы BLACK FAST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Spectre Of Ruin, выходящего 13 июля на Entertainment One:



"Cloak Of Lies"

"Silhouette Usurper"

"Scarecrow And Spectre"

"Phantom I Am"

"Mist Of Ruin"

"Temple Of Leviathan"

"Famine Angel"

"Crescent Aberration"

"Husk"















+0 -2









просмотров: 210