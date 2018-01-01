RONNIE ROMERO, MARCO MENDOZA, TOMMY ALDRIDGE на новом альбоме DESTINIA
Японский виртуоз Nozomu Wakai собрал проект DESTINIA, для которого написал и спродюсировал всю музыку, для записи которой пригласил в качестве специальных гостей RONNIE ROMERO, MARCO MENDOZA и TOMMY ALDRIDGE.
Трек-лист:
"Metal Souls"
"Rain"
"End Of Love"
"Promised Land"
"Take Me Home"
"Raise Your Fist"
"Be A Hero"
"Metamorphosis"
"Cross The Line"
"Judgement Day"
"Ready For Rock"
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