13 май 2018



RONNIE ROMERO, MARCO MENDOZA, TOMMY ALDRIDGE на новом альбоме DESTINIA Японский виртуоз Nozomu Wakai собрал проект DESTINIA, для которого написал и спродюсировал всю музыку, для записи которой пригласил в качестве специальных гостей RONNIE ROMERO, MARCO MENDOZA и TOMMY ALDRIDGE.



Трек-лист:



"Metal Souls"

"Rain"

"End Of Love"

"Promised Land"

"Take Me Home"

"Raise Your Fist"

"Be A Hero"

"Metamorphosis"

"Cross The Line"

"Judgement Day"

"Ready For Rock"



Видео на заглавный трек доступно ниже.















