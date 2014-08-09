13 май 2018



METALLICA исполняют MISFITS Профессиональное видео с выступления группы METALLICA второго мая в Осло, в ходе которого была исполнена кавер-версия MISFITS "Last Caress", доступна ниже.















+4 -1



( 3 )





просмотров: 1282

