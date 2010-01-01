10 май 2018



Пиву IRON MAIDEN уже пять лет! Девятого мая пиво IRON MAIDEN, Trooper, отметило пятилетний юбилей. С момента начала производства в 2013, было продано более 20 миллионов пинт, бренд вошел в сорок лучших пивных марок Великобритании, стал одним из самых экспортируемых британских элей и продается в более чем 50 странах по всему миру.















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