Кавер-версия NAZARETH от METAL CHURCH

Кавер-версия классического трека NAZARETH "Please Don't Judas Me" от METAL CHURCH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из компиляции "Deep Cuts & Rarities", выходящей 18 мая на Rat Pak Records:
01. "Barracuda" [HEART] *previously unreleased*
Performed by Todd La Torre (QUEENSRŸCHE) feat. Craig Blackwell
02. "I Wouldn't Want To Be Like You" [ALAN PARSONS PROJECT] *previously unreleased*
Performed by Doug Pinnick (KING'S X) feat. Tommy Baldwin
Aiming High
flagofhate
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