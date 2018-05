все новости группы







Mandrah







10 май 2018 : WALDEMAR SORYCHTA в MANDRAH



10 май 2018



WALDEMAR SORYCHTA в MANDRAH WALDEMAR SORYCHTA вместе с вокалисткой Cornelia Schmitt (THE HEROINES) и барабанщиком Vic'ом Chains'ом (THE SPOOK, THE DEAD KINGS) основал новую группу MANDRAH.















+2 -3



( 1 )





просмотров: 628