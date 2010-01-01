11 май 2018



SHARON OSBOURNE не смогла попасть в Мексику SHARON OSBOURNE была вынуждена пропустить выступление мужа в Мехико из-за того, что забыла паспорт. Об этом она рассказала в программе "The Talk":



«Я была в самолете, мы прилетели в Мехико вечером в пятницу, и я вдруг поняла, что забыла дома паспорт. Так что первое, о чём я подумала, было: "Ладно, я могу посидеть тут и подождать, пока кто-то привезёт мне мой паспорт". Я сидела пять часов, мы были в аэропорту, и потом прошла бы таможню. Но нет, не смогла. Ozzy и остальные должны были готовиться к шоу и вынуждены были меня оставить. Я осталась с пилотом, мы сказали: "Кто-то может привезти мои документы", на что получили ответ: "Неа, так не получится. Надо покинуть страну", Но на самолет то без паспорта не пустят! Это был личный самолет, но если хотелось лететь обычными линиями, нужен паспорт, чтобы вернуться в Америку, так что никакие авиакомпании взять меня с собой не могли. Вот я и застряла».



Изначально мексиканские власти хотели отправить Sharon в обезьянник, но в итоге согласились, чтобы она улетела в Лос-Анджелес на личном самолете.



«В итоге мы решили, что я улечу на личном самолете. Они согласились и сказали: "Хорошо, пусть будет так, но вам нужно просто уйти и сесть в самолет". Потому что аэропорт закрывали, и я просто сидела в самолете. И я сидела там до 10.30 следующего дня, потому что они сначала сказали: "Вы можете покинуть страну. Аэропорт открывается в 6 утра, так что в 6.30 можете улетать". Но не тут-то было. Я не смогла этого сделать, они сказали утром: "Вы не можете улететь. Мы должны оформить все бумаги на Вас". Ну ладно, что уж там».



В субботу в полдень Sharon успешно приземлилась в Лос-Анджелесе.



















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