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*Ozzy Osbourne*



11 май 2018 : 		 SHARON OSBOURNE не смогла попасть в Мексику

29 апр 2018 : 		 OZZY OSBOURNE открыл прощальный тур

26 мар 2018 : 		 Николай Басков обвинил OZZY в плагиате

26 мар 2018 : 		 AEG ответили на иск OZZY OSBOURNE

26 мар 2018 : 		 OZZY OSBOURNE подаёт в суд на промоутеров

2 мар 2018 : 		 OZZY OSBOURNE и ZAKK WYDLE помогли пострадавшему от воров

19 фев 2018 : 		 OZZY OSBOURNE не собирается играть целиком "Blizzard Of Ozz"

13 фев 2018 : 		 OZZY OSBOURNE заявил, что «был бы не прочь записать» новый сольный альбом

7 фев 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Никуда я не ухожу!»

23 янв 2018 : 		 GUS G.: «Люди хотят видеть ZAKK'a с OZZY»

19 янв 2018 : 		 Встреться с OZZY OSBOURNE за £1700

18 дек 2017 : 		 OZZY OSBOURNE выступил вместе с ROYAL MACHINES

6 ноя 2017 : 		 OZZY OSBOURNE объявил о прощальном туре

1 ноя 2017 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я трезв уже пять лет»

20 окт 2017 : 		 У OZZY OSBOURNE уже есть порядка семи новых песен

8 сен 2017 : 		 OZZY OSBOURNE о Zakk'e

6 сен 2017 : 		 SHARON OSBOURNE: «OZZY спал даже с поваром!»

29 авг 2017 : 		 Видео полного выступления OZZY OSBOURNE

23 авг 2017 : 		 OZZY OSBOURNE выступил в солнечное затмение

21 авг 2017 : 		 BOB DAISLEY о роялти от OZZY OSBOURNE

8 авг 2017 : 		 OZZY OSBOURNE: «Не думал, что застану конец записей»

25 июл 2017 : 		 Вино от OZZY OSBOURNE

18 июл 2017 : 		 Видео с выступления OZZY OSBOURNE

16 июл 2017 : 		 Видео с выступления OZZY OSBOURNE

29 июн 2017 : 		 ZAKK WYLDE готов к записи с OZZY OSBOURNE

28 июн 2017 : 		 Десятка лучших металл альбомов от OZZY OSBOURNE

5 июн 2017 : 		 ZAKK WYLDE о возвращении в состав OZZY OSBOURNE: "Не виноват я, он сам пришёл!"

5 май 2017 : 		 В иске BOB'a DAISLEY к OZZY OSBOURNE отказано

29 апр 2017 : 		 OZZY OSBOURNE и ZAKK WYLDE снова вместе

20 мар 2017 : 		 RUDY SARZO, SCOTTI HILL, BRIAN TICHY исполняют OZZY OSBOURNE

1 фев 2017 : 		 GUS G.: «Я не тот, кого нужно спрашивать о делах OZZY»

31 янв 2017 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я не секс-наркоман»

9 янв 2017 : 		 Книга KELLY OSBOURNE выйдет весной

7 ноя 2016 : 		 OZZY OSBOURNE за легализацию марихуаны

4 ноя 2016 : 		 OZZY OSBOURNE работает со Steve'ом Stevens'ом

31 окт 2016 : 		 OZZY OSBOURNE: «Хочу, чтобы на моих похоронах играли песни THE BEATLES»

22 окт 2016 : 		 OZZY и SHARON OSBOURNE выставили дом на продажу

21 окт 2016 : 		 JACK OSBOURNE: «OZZY и SHARON в порядке»

14 окт 2016 : 		 BLASKO о новом альбоме OZZY

10 окт 2016 : 		 OZZY OSBOURNE подавился таблеткой

4 окт 2016 : 		 Иск бывшей любовницы OZZY к его дочке отозван

29 сен 2016 : 		 SHARON OSBOURNE и OZZY уладили взаимоотношения

16 сен 2016 : 		 Семья OSBOURNE выкупила памятные вещи BLACK SABBATH

31 авг 2016 : 		 OZZY OSBOURNE не хочет записывать кантри-альбом

30 авг 2016 : 		 SHARON OSBOURNE о Трампе

29 авг 2016 : 		 SHARON OSBOURNE: «OZZY изменял мне с пятью женщинами в пяти странах»

29 авг 2016 : 		 OZZY OSBOURNE о планах

29 авг 2016 : 		 JEFF LOOMIS мог играть с OZZY OSBOURNE

25 авг 2016 : 		 ADAM WAKEMAN: «OZZY хочет записать еще альбом»

22 авг 2016 : 		 BOB DAISLEY об иске к OZZY OSBOURNE

10 авг 2016 : 		 OZZY OSBOURNE ответил BOB'y DAISLEY

10 авг 2016 : 		 BOB DAISLEY подал в суд на OZZY OSBOURNE

4 авг 2016 : 		 JACK OSBOURNE про OZZY

4 авг 2016 : 		 Любовница OZZY OSBOURNE подала в суд на его дочь

4 авг 2016 : 		 Бывшая любовница OZZY OSBOURNE о романе

1 авг 2016 : 		 SHARON OSBOURNE сказала, что OZZY — «грязный кобель, который по полной заплатит за свои проступки»

29 июл 2016 : 		 OZZY OSBOURNE записывает голос для мультфильма

26 июл 2016 : 		 Видео первого эпизода исторического шоу OZZY и JACK OSBOURNE

26 июл 2016 : 		 OZZY OSBOURNE о браке с Sharon

21 июл 2016 : 		 Трейлер к новому телешоу OZZY OSBOURNE

20 июл 2016 : 		 OZZY и SHARON OSBOURNE были замечены вдвоём в Лос-Анджелесе

19 июл 2016 : 		 Трейлер к новому телешоу OZZY OSBOURNE

12 июл 2016 : 		 OZZY OSBOURNE посетил встречу анонимных алкоголиков

12 июл 2016 : 		 SHARON OSBOURNE: «Буду ли я доверять OZZY? Не знаю»

19 июн 2016 : 		 Трейлер к новому телешоу OZZY OSBOURNE

15 июн 2016 : 		 Трейлер к новому телешоу OZZY OSBOURNE

14 июн 2016 : 		 Самый большой страх OZZY OSBOURNE

12 июн 2016 : 		 Трейлер к новому телешоу OZZY OSBOURNE

9 июн 2016 : 		 OZZY OSBOURNE отвергает обвинения в том, что его разрыв отношений с женой был пиар-ходом

29 май 2016 : 		 OZZY OSBOURNE навестил больных детей

26 май 2016 : 		 OZZY OSBOURNE запустил именной трамвай

25 май 2016 : 		 Дочь OZZY OSBOURNE'а опубликовала номер телефона предполагаемой пассии отца

23 май 2016 : 		 OZZY OSBOURNE - человек и трамвай

21 май 2016 : 		 OZZY OSBOURNE "из кожи вон лезет" в попытке вернуться в семью

18 май 2016 : 		 SHARON OSBOURNE отправила OZZY лечиться от сексуальной зависимости

17 май 2016 : 		 OZZY OSBOURNE расскажет телезрителям о мировой истории

13 май 2016 : 		 SHARON OSBOURNE заверила, что OZZY уйдет на покой в течение трёх лет

13 май 2016 : 		 SHARON OSBOURNE хочет отправить мужа в прощальный сольный тур

13 май 2016 : 		 SHARON и OZZY OSBOURNE впервые появились вместе после разрыва

11 май 2016 : 		 OZZY OSBOURNE'a сдал частный сыщик

11 май 2016 : 		 SHARON OSBOURNE подтвердила разрыв с OZZY

10 май 2016 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я трезв! Не верьте никому!»

9 май 2016 : 		 OZZY OSBOURNE пропал после скандала с женой

8 май 2016 : 		 OZZY и SHARON OSBOURNE расстаются

29 апр 2016 : 		 OZZY OSBOURNE встретился с юной металлисткой

18 мар 2016 : 		 Колыбельные от OZZY OSBOURNE

14 мар 2016 : 		 Редкое видео OZZY OSBOURNE

9 мар 2016 : 		 SHARON OSBOURNE поймала OZZY с нянями

15 дек 2015 : 		 Рождественский свитер от OZZY OSBOURNE

26 ноя 2015 : 		 Видео с выступления OZZY OSBOURNE

9 ноя 2015 : 		 OZZY OSBOURNE вернулся в Аламо, где был арестован за обгаженный памятник

2 ноя 2015 : 		 TOM MORELLO, SLASH, GEEZER BUTLER выступили с OZZY OSBOURNE

24 окт 2015 : 		 OZZY OSBOURNE в песне BILLY MORRISON

7 окт 2015 : 		 BILLY MORRISON: «OZZY хотел спеть балладу — через полчаса я её сделал»

1 окт 2015 : 		 Видео с выступления OZZY OSBOURNE

31 авг 2015 : 		 OZZY OSBOURNE работает над «особенным релизом»

26 авг 2015 : 		 OZZY OSBOURNE, DAVE NAVARRO на новом альбоме BILLY MORRISON'а

26 авг 2015 : 		 GUS G.: «Не ждите много нового от OZZY»

10 авг 2015 : 		 OZZY OSBOURNE в Ghostbusters?

22 июн 2015 : 		 OZZY OSBOURNE вновь стал дедушкой

5 июн 2015 : 		 OZZY OSBOURNE опроверг информацию о покупке дома

3 июн 2015 : 		 OZZY OSBOURNE потратил более 10 миллионов на новый дом

26 май 2015 : 		 SHARON OSBOURNE: «LARS'y иногда стоило бы захлопнуть варежку, но мы любим его»

21 май 2015 : 		 MIKE BORDIN о перезаписи ударных партий на первых альбомах OZZY OSBOURNE

1 май 2015 : 		 Видео полного выступления OZZY OSBOURNE

29 апр 2015 : 		 "The Osbournes" не вернутся в эфир

17 апр 2015 : 		 OZZY OSBOURNE ответил BILL'y WARD'y

2 апр 2015 : 		 OZZY и SHARON OSBOURNE продают два дома

27 мар 2015 : 		 OZZY OSBOURNE перенесёт операцию в мае

18 мар 2015 : 		 Комикс про OZZY OSBOURNE'а

5 мар 2015 : 		 Новое видео дочки OZZY OSBOURNE

9 фев 2015 : 		 Летучие мыши мстят OZZY OSBOURNE

22 янв 2015 : 		 SHARON OSBOURNE очень стыдно за её дурные слова о U2

14 янв 2015 : 		 OZZY OSBOURNE откроет интерактивное шоу в Лас-Вегасе

15 дек 2014 : 		 Бывший басист OZZY OSBOURNE: "Randy не выказали должного уважения"

21 ноя 2014 : 		 OZZY OSBOURNE: «Хорошее рок-шоу лучше секса»

18 ноя 2014 : 		 Участники группы OZZY OSBOURNE обсуждают клипы MTV

17 ноя 2014 : 		 Шоу "The Osbournes" выйдет на VH1

14 ноя 2014 : 		 Рассказ о виниле OZZY OSBOURNE "Memoirs Of A Madman"

10 ноя 2014 : 		 Шоу "The Osbournes" вернётся на экраны

9 ноя 2014 : 		 OZZY OSBOURNE не сочиняет "мрачную музыку" для своего нового сольника

27 окт 2014 : 		 OZZY OSBOURNE не понимает политиков

20 окт 2014 : 		 OZZY OSBOURNE сказал, что написал в соавторстве три песни для своего следующего сольного альбома

16 окт 2014 : 		 OZZY OSBOURNE: "Мне нравится быть трезвым!"

14 окт 2014 : 		 OZZY OSBOURNE получит 'Global Icon Award'

10 окт 2014 : 		 OZZY OSBOURNE о поступке U2

25 сен 2014 : 		 Трейлер нового релиза OZZY OSBOURNE

20 сен 2014 : 		 SHARON OSBOURNE: «U2? Да иди в ж..., U2!»

4 сен 2014 : 		 OZZY OSBOURNE 'Hell Gate' в следующем году

11 авг 2014 : 		 Видео с выступления OZZY OSBOURNE'а

4 авг 2014 : 		 Кампания по выдвижению OZZY OSBOURNEв рыцари набрала 21 000 подписей

29 июл 2014 : 		 Кавер-версия OZZY OSBOURNE от HARP TWINS

23 июл 2014 : 		 Компиляция OZZY OSBOURNE выйдет в октябре

23 июл 2014 : 		 Таинственная обложка от OZZY OSBOURNE

14 май 2014 : 		 OZZY OSBOURNE присоединился к SLASH, DAVE NAVARRO

5 май 2014 : 		 Начата кампания по выдвижению OZZY OSBOURNE'а в рыцари

29 апр 2014 : 		 OZZY OSBOURNE: «Где все новые звёзды?»

23 апр 2014 : 		 OZZY OSBOURNE возглавил список "самых неверно понимаемых вокалистов"

31 мар 2014 : 		 Пиво "OZZY" всё ещё продаётся

27 мар 2014 : 		 Представители OZZY OSBOURNE требуют прекратить выпуск пива с его логотипом

20 мар 2014 : 		 Ранее неопубликованные записи OZZY OSBOURNE и Рэнди Роадса

13 мар 2014 : 		 Особняк OZZY OSBOURNE уничтожен наводнением

24 дек 2013 : 		 OZZY OSBOURNE думал, что потерял семью из-за пристрастия к наркотикам

30 окт 2013 : 		 SHARON OSBOURNE отрицает слухи о возвращении «Семейки Оcборнов»

9 окт 2013 : 		 OZZY OSBOURNE рад встрече с Taylor Swift

22 июл 2013 : 		 OZZY об обложке ROLLING STONE: «Я бы не разместил это изображение даже на туалетной бумаге»

13 июн 2013 : 		 OZZY OSBOURNE: «Когда дело доходит до наркотиков, я как мусорная корзина»

27 май 2013 : 		 OZZY OSBOURNE «невероятно быстро восстанавливается» после алкогольно-наркотического срыва

21 май 2013 : 		 OZZY OSBOURNE в 'An Evening With Women'

24 апр 2013 : 		 SHARON OSBOURNE прокомментировала свою ссору с мужем

17 апр 2013 : 		 OZZY OSBOURNE: «Последние полтора года я пил и принимал наркотики»

15 апр 2013 : 		 OZZY и SHARON OSBOURNE отрицают слухи о разводе

21 мар 2013 : 		 OZZY OSBOURNE «был бы счастлив» поработать с ADELE

21 мар 2013 : 		 OZZY и SHARON OSBOURNE продали еще один дом

4 мар 2013 : 		 OZZY OSBOURNE выдвигают на сэра

25 фев 2013 : 		 Бывший басист OZZY OSBOURNE заканчивает работу над мемуарами

18 янв 2013 : 		 OZZY и SHARON OSBOURNE рассказали о пожаре в их доме

3 янв 2013 : 		 Аэропорт Бирмингема не будут называть в честь OZZY OSBOURNE

28 дек 2012 : 		 Аэропорт Бирмингема хотят назвать в честь OZZY OSBOURNE

17 июл 2012 : 		 Фрагмент нового DVD OZZY OSBOURNE

9 июл 2012 : 		 OZZY OSBOURNE назван "величайшей рок-звездой мира"

4 июл 2012 : 		 OZZY OSBOURNE & FRIENDS: съёмка выступления в Греции

27 июн 2012 : 		 OZZY OSBOURNE & FRIENDS: съёмка выступления в Вене

21 июн 2012 : 		 OZZY OSBOURNE & FRIENDS: выступление в Мангейме было отменено из-за «проблем с вокалом»

20 июн 2012 : 		 Видео с выступления OZZY OSBOURNE & FRIENDS

19 июн 2012 : 		 Комментарии OZZY и SHARON OSBOURNE по поводу диагноза "рассеянный склероз", поставленного их сыну

18 июн 2012 : 		 У сына OZZY рассеянный склероз

9 июн 2012 : 		 OZZY OSBOURNE: "Дверь для Bill'a всегда открыта"

7 июн 2012 : 		 OZZY OSBOURNE, GEEZER BUTLER, SLASH исполнили “N.I.B.”

5 июн 2012 : 		 Видео с выступления OZZY OSBOURNE & FRIENDS

3 июн 2012 : 		 Видео с выступления OZZY OSBOURNE & FRIENDS

2 июн 2012 : 		 Видео с выступления OZZY OSBOURNE & FRIENDS

30 май 2012 : 		 SLASH присоединился на сцене к OZZY OSBOURNE & FRIENDS

26 май 2012 : 		 Видео с выступления OZZY OSBOURNE & FRIENDS

24 май 2012 : 		 Видео с выступления OZZY OSBOURNE & FRIENDS

24 май 2012 : 		 OZZY OSBOURNE & FRIENDS открыли европейское турне

26 апр 2012 : 		 OZZY OSBOURNE стал дедушкой в пятый раз

20 апр 2012 : 		 Детали виниловых изданий OZZY OSBOURNE к 21 апреля

7 апр 2012 : 		 OZZY и SHARON OSBOURNEпродают дом в Малибу

3 апр 2012 : 		 Виниловые релизы от OZZY OSBOURNE в апреле

9 фев 2012 : 		 OZZY OSBOURNE о болезни TONY IOMMI

9 фев 2012 : 		 OZZY OSBOURNE расскажет о болезни TONY IOMMI

6 дек 2011 : 		 Новое приложение для iPhone/Android поможет понять OZZY OSBOURNE'a

16 сен 2011 : 		 Песни OZZY OSBOURNE помогли найти пропавшего мальчика

14 сен 2011 : 		 Трибьют OZZY выйдет в следующем году

9 июл 2011 : 		 Новый "Феррари" OZZY OSBOURNE

28 июн 2011 : 		 Новая книга OZZY OSBOURNE'а выйдет в октябре

25 июн 2011 : 		 OZZY OSBOURNE вынужден отменить выступление на GRASPOP METAL MEETING

10 июн 2011 : 		 OZZY OSBOURNE открыл европейское летнее турне

1 июн 2011 : 		 OZZY OSBOURNE о реюнионе BLACK SABBATH

31 май 2011 : 		 OZZY OSBOURNE: «Следующий альбом снова задаст жару»

25 май 2011 : 		 Редкое концертное видео OZZY OSBOURNE

17 май 2011 : 		 OZZY OSBOURNE получил переиздания первых альбомов

12 май 2011 : 		 Семплы с переизданий OZZY OSBOURNE

10 май 2011 : 		 Фрагмент из нового DVD OZZY OSBOURNE

9 май 2011 : 		 Новые задолженности по налогам OZZY и SHARON OSBOURNE

2 май 2011 : 		 Трейлер к переизданиям альбомов OZZY OSBOURNE

27 апр 2011 : 		 Фрагмент нового документального фильма об OZZY

16 апр 2011 : 		 OZZY OSBOURNE выплатил задолженность по налогам

14 апр 2011 : 		 OZZY OSBOURNE получит награду KERRANG!

12 апр 2011 : 		 Сниппет из бонус-DVD OZZY OSBOURNE

5 апр 2011 : 		 OZZY OSBOURNE хочет, чтобы его похороны стали «праздником»

19 мар 2011 : 		 Переиздание OZZY OSBOURNE выйдет в мае

9 фев 2011 : 		 OZZY OSBOURNE о Гэри Муре

28 янв 2011 : 		 OZZY OSBOURNE: "Перед тем как я уйду, я хочу сделать еще один альбом SABBATH"

26 янв 2011 : 		 Видео с выступления OZZY OSBOURNE

25 янв 2011 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE

3 янв 2011 : 		 Pro-Shot с выступления OZZY OSBOURNE

28 дек 2010 : 		 OZZY OSBOURNE: «Рождество надо запретить»

23 дек 2010 : 		 OZZY OSBOURNE: «Меня уже немного тошнит от LADY GAGA»

3 дек 2010 : 		 GUS G. сообщил, что уже начал сочинять материал для нового альбома OZZY OSBOURNE

1 дек 2010 : 		 Концертный релиз от OZZY OSBOURNE

2 ноя 2010 : 		 OZZY OSBOURNE: «Если я поеду в тур с BLACK SABBATH, то GEEZER’у придётся перестать жаловаться»

25 окт 2010 : 		 OZZY OSBOURNE на летних фестивалях

7 окт 2010 : 		 OZZY OSBOURNE записал кавер-версию JOHN'a LENNON'a

29 сен 2010 : 		 Туровое издание "Scream" OZZY OSBOURNE доступно для прослушивания

23 сен 2010 : 		 В документальном фильме об OZZY примет участие сэр Пол МакКартни

16 сен 2010 : 		 OZZY OSBOURNE отменил выступление в Германии

31 авг 2010 : 		 Выход юбилейных изданий OZZY OSBOURNE отложен

27 авг 2010 : 		 OZZY OSBOURNE выпустит "Scream: Tour Edition" в октябре

24 авг 2010 : 		 Пародия на фильмы с участием OZZY OSBOURNE

24 авг 2010 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE

22 авг 2010 : 		 OZZY: "Новый альбом с BLACK SABBATH сделал бы мою жизнь совершенной"

17 авг 2010 : 		 OZZY OSBOURNE выступил в "Jimmy Kimmel Live!"

16 авг 2010 : 		 Специальное издание последнего альбома OZZY OSBOURNE

16 авг 2010 : 		 Видео с выступления OZZY OSBOURNE на Ozzfest

11 авг 2010 : 		 OZZY OSBOURNE: "Реюнион SABBATH может быть не раньше, чем через год/два"

6 авг 2010 : 		 Юбилейные издания альбомов OZZY OSBOURNE выйдут в октябре

5 авг 2010 : 		 OZZY: 'Воссоединение SABBATH очень возможно'

29 июл 2010 : 		 OZZY OSBOURNE получил слуховой аппарат

18 июл 2010 : 		 Видео с выступления OZZY OSBOURNE

13 июл 2010 : 		 Новый цифровой EP от OZZY OSBOURNE

8 июл 2010 : 		 Японский бонус с нового альбома OZZY OSBOURNE

5 июл 2010 : 		 OZZY OSBOURNE: «25 вещей, которые вы не знали обо мне»

1 июл 2010 : 		 Новый альбом OZZY OSBOURNE попал в 5 лучших в США

24 июн 2010 : 		 Продажи нового альбома OZZY OSBOURNE в половину хуже прошлого

23 июн 2010 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE

22 июн 2010 : 		 Тизер нового клипа OZZY OSBOURNE'а

18 июн 2010 : 		 Является ли ДНК OZZY OSBOURNE'а ключом к спасению от наркозависимости?

15 июн 2010 : 		 Новый альбом OZZY OSBOURNE доступен для прослушивания

10 июн 2010 : 		 OZZY утверждает, что текст песни "Crucify The Dead" — это то, что он бы сказал AXL'у ROSE' у, если бы был SLASH'ем

10 июн 2010 : 		 Новая песня OZZY OSBOURNE

8 июн 2010 : 		 OZZY OSBOURNE стал колумнистом в THE SUNDAY TIMES

7 июн 2010 : 		 OZZY OSBOURNE о выпуске нового альбома "Black Christmas"

2 июн 2010 : 		 OZZY OSBOURNE о возможном воссоединении BLACK SABBATH

28 май 2010 : 		 OZZY OSBOURNE не собирается целиком исполнять альбомы на концерте

27 май 2010 : 		 SHARON OSBOURNE о Paul'e Gray'e

26 май 2010 : 		 Превью нового клипа OZZY OSBOURNE

24 май 2010 : 		 Готовятся юбилейные издания альбомов OZZY OSBOURNE

20 май 2010 : 		 OZZY заявил, что послал слова поддержки DIO, когда тому поставили страшный диагноз

18 май 2010 : 		 OZZY OSBOURNE о смерти DIO

12 май 2010 : 		 Японское издание нового альбома OZZY OSBOURNE выйдет с бонусом

29 апр 2010 : 		 Обложка нового альбома OZZY OSBOURNE'а

15 апр 2010 : 		 Сингл OZZY OSBOURNE доступен для прослушивания

1 апр 2010 : 		 Превью новой песни OZZY OSBOURNE

29 мар 2010 : 		 Название нового альбома OZZY OSBOURNE

4 фев 2010 : 		 Фанаты помогут OZZY!

28 янв 2010 : 		 OZZY OSBOURNE сказал, что новый альбом будет «очень тяжёлым»

25 янв 2010 : 		 Новый DVD OZZY OSBOURNE'а

23 янв 2010 : 		 OZZY OSBOURNE отрицает ранее опубликованное название альбома

13 янв 2010 : 		 OZZY OSBOURNE планирует 18-месячное турне

18 дек 2009 : 		 Название нового альбома OZZY OSBOURNE

20 ноя 2009 : 		 OZZY OSBOURNE: «Встретиться с PAUL'ом MCCARTNEY было чертовски круто!»

21 окт 2009 : 		 OZZY OSBOURNE выступит вместе с METALLICA

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13 сен 2009 : 		 Рекламная кампания с OZZY OSBOURNE'ом была остановлена из-за обезьян

27 авг 2009 : 		 OZZY OSBOURNE рассказал о выступлении на BLIZZCON

24 авг 2009 : 		 OZZY OSBOURNE выступил на BLIZZCON

18 авг 2009 : 		 OZZY OSBOURNE выступит на BLIZZCON

26 апр 2009 : 		 Ozzfest вернется в 2010 году

1 апр 2009 : 		 OZZY: “Мне никогда раньше не приходилось иметь дела с фаст-фудом”

18 мар 2009 : 		 ZAKK WYLDE продолжит работу над альбомом OZZY OSBOURNE в апреле

25 фев 2009 : 		 У OZZY летом появится своя статуэтка

11 ноя 2008 : 		 OZZY OSBOURNE снялся в рекламе телефона

7 янв 2008 : 		 Пол Маккартни и Оззи Осборн не будут петь вместе

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30 сен 2007 : 		 SHARON и OZZY OSBOURNE заключили "соглашение о самоубийстве"

15 авг 2007 : 		 Вчера было выпущено переиздание последнего альбома OZZY OSBOURNE

4 июл 2007 : 		 OZZY OSBOURNE и его пять любимых рок групп.

31 май 2007 : 		 Ozzy штурмует чарты

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21 апр 2007 : 		 Обложка нового альбома OZZY OSBOURNE

19 апр 2007 : 		 OZZY OSBOURNE: сингл 'I Don't Wanna Stop' в сети

11 апр 2007 : 		 OZZY OSBOURNE возвращается в Англию

9 апр 2007 : 		 OZZY OSBOURNE выпустит новый альбом в июне

14 янв 2007 : 		 OZZY OSBOURNE: Новый альбом будет в духе дебютного

13 ноя 2006 : 		 CHRISTOPHER WALKEN сыграет OZZY OSBOURNE'а в фильме 'The Dirt'

24 авг 2006 : 		 OZZY OSBOURNE работает над новым сольником и мюзиклом "Rasputin"

6 авг 2006 : 		 OZZY OSBOURNE выпустит новую видео-антологию

31 июл 2006 : 		 Новый альбом OZZY OSBOURNE в феврале?

26 май 2006 : 		 Выступление OZZY OSBOURNE перед Принцем Чарльзом доступно в сети

19 окт 2005 : 		 OZZY OSBOURNE: сингл "In My Life" выйдет в следующем месяце

6 окт 2005 : 		 На DVD OZZY OSBOURN'a появится лидер MOTORHEAD

6 дек 2004 : 		 James Hetfield и Ozzy Osbourne поделились мнением о своих самых любимых песнях

9 дек 2003 : 		 JASON NEWSTED комментирует свой уход от OZZY

5 дек 2003 : 		 Смена состава в группе у OZZY OSBOURNE

18 мар 2003 : 		 JASONа NEWSTEDа приютили

16 июл 2002 : 		 Sharon Osbourne – недавно прооперированна.

3 дек 2001 : 		 Ozzy Osbourne - продал 500.000 дисков

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SHARON OSBOURNE не смогла попасть в Мексику

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SHARON OSBOURNE была вынуждена пропустить выступление мужа в Мехико из-за того, что забыла паспорт. Об этом она рассказала в программе "The Talk":

«Я была в самолете, мы прилетели в Мехико вечером в пятницу, и я вдруг поняла, что забыла дома паспорт. Так что первое, о чём я подумала, было: "Ладно, я могу посидеть тут и подождать, пока кто-то привезёт мне мой паспорт". Я сидела пять часов, мы были в аэропорту, и потом прошла бы таможню. Но нет, не смогла. Ozzy и остальные должны были готовиться к шоу и вынуждены были меня оставить. Я осталась с пилотом, мы сказали: "Кто-то может привезти мои документы", на что получили ответ: "Неа, так не получится. Надо покинуть страну", Но на самолет то без паспорта не пустят! Это был личный самолет, но если хотелось лететь обычными линиями, нужен паспорт, чтобы вернуться в Америку, так что никакие авиакомпании взять меня с собой не могли. Вот я и застряла».

Изначально мексиканские власти хотели отправить Sharon в обезьянник, но в итоге согласились, чтобы она улетела в Лос-Анджелес на личном самолете.

«В итоге мы решили, что я улечу на личном самолете. Они согласились и сказали: "Хорошо, пусть будет так, но вам нужно просто уйти и сесть в самолет". Потому что аэропорт закрывали, и я просто сидела в самолете. И я сидела там до 10.30 следующего дня, потому что они сначала сказали: "Вы можете покинуть страну. Аэропорт открывается в 6 утра, так что в 6.30 можете улетать". Но не тут-то было. Я не смогла этого сделать, они сказали утром: "Вы не можете улететь. Мы должны оформить все бумаги на Вас". Ну ладно, что уж там».

В субботу в полдень Sharon успешно приземлилась в Лос-Анджелесе.



SHARON OSBOURNE Stranded On Private Jet After Forgetting Passport






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КомментарииСкрыть/показать 10 )

Kliops144
11 май 2018, 11:39		Пройдоха Оззи сам его выложил!

sibterminator
11 май 2018, 11:52		Растяпа.

Tom Sawyer
11 май 2018, 12:02		В Мехико аэропорт работает не круглосуточно? Вы серьезно? о_О

Super Ghost
11 май 2018, 12:08		Неплохой фест, вопрос только один: когда исчезнут группы, которые занимают первые 3 строчки, что станет с такими фестивалями? Все-таки Сабатон, Годжира и Голливуд Андед, при всей их нынешней популярности, - это нихуя не хэдлайнеры 50-80-100-тысячных концертов.

Saint Portnoy
11 май 2018, 15:15		Хааагагагагагагагага!
Суктупая))))

СеняВеня
11 май 2018, 16:16		Надо ж так затупить ))

Rus
11 май 2018, 18:43		Проблем никаких нет, когда есть личный самолет!

Costas
11 май 2018, 20:45		а голову ты не забыла дома?

Hellg
11 май 2018, 23:12		Super Ghost, появятся их голограммы.
А вообще, я думаю, что люди всё равно будут ходить и на тех, кто на 2 строчки ниже. И хотя я вырос на музыке классиков хард и арт-рока, сейчас я бы не пошёл на их концерт.
Вот приятель зовёт на Deep Purple, а я не хочу. А на Ганзов денег нет, увы.

lost_in_revery
12 май 2018, 18:48		2 Tom Sawyer: В Германии, например, есть аэропорты, в которых запрещены взлеты-посадки ночью. Просто рядом люди живут. Режим тишины.


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