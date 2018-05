10 май 2018



Новый альбом FROM BEYOND доступен для прослушивания "The Band From Beyond", новый альбом FROM BEYOND доступен для прослушивания ниже:



"Invocation"

"The Fall To Earth"

"Blooming Sun"

"The Slip"

"Lost Way"

"The Color Into Space"

"The Color Out Of Space"

"Synthro"

"At Midnight"

"Laura"

"Machine Gun"

"White Marble"

"Black Mirror"

"Synthia"















