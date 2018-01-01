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*From Beyond*



10 май 2018 : 		 Новый альбом FROM BEYOND доступен для прослушивания

7 апр 2018 : 		 Новые песни FROM BEYOND

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Новый альбом FROM BEYOND доступен для прослушивания

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"The Band From Beyond", новый альбом FROM BEYOND доступен для прослушивания ниже:

"Invocation"
"The Fall To Earth"
"Blooming Sun"
"The Slip"
"Lost Way"
"The Color Into Space"
"The Color Out Of Space"
"Synthro"
"At Midnight"
"Laura"
"Machine Gun"
"White Marble"
"Black Mirror"
"Synthia"

FROM BEYOND Streaming The Band From Beyond Album Ahead Of Friday's Official Release






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