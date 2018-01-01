Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Музыканты METALLICA исполняют A-HA [22]
*Гитарист TWISTED SISTER: «PRIEST превратились в кавер-группу» [20]
*Музыканты METALLICA исполняют EUROPE [19]
*OZZY OSBOURNE открыл прощальный тур [19]
*Музыканты METALLICA исполняют ACCEPT [17]
*
[= ||| все новости группы



*Unflesh*



10 май 2018 : 		 Новая песня UNFLESH

| - |
|||| 10 май 2018

Новая песня UNFLESH

*
zoom
*
* *
“Final Writhe”, новая песня группы UNFLESH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Savior, выход которого запланирован на 25 мая:

“Savior”
“Bestowal Of Decay”
“Final Writhe”
“Erosive Devotees”
“The Eradication Commenced”
“Caliginous”
“Desecration Of Light”
“Disintegration God”

UNFLESH Streaming вЂњFinal WritheвЂќ Single






Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 363

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Hellfest 2018 Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.0,34807205200195    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом