|
|
|
все новости группы
|
10 май 2018
NOT MY MASTER на Extreme Metal Music / Rockshots Records
Группа NOT MY MASTER заключила соглашение с лейблом Extreme Metal Music / Rockshots Records, на котором шестого июля состоится релиз нового ЕР "Disobey", сведение и мастеринг которого проводил Chris Collier (Korn, Prong, Fear Factory):
"Acadence"
"Revenge"
"Where's God Now"
"Morning Star"
"Lies"
"How The Gods Kill" (Danzig cover)
"Consume"
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).