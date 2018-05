10 май 2018



NOT MY MASTER на Extreme Metal Music / Rockshots Records Группа NOT MY MASTER заключила соглашение с лейблом Extreme Metal Music / Rockshots Records, на котором шестого июля состоится релиз нового ЕР "Disobey", сведение и мастеринг которого проводил Chris Collier (Korn, Prong, Fear Factory):



"Acadence"

"Revenge"

"Where's God Now"

"Morning Star"

"Lies"

"How The Gods Kill" (Danzig cover)

