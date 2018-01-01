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*Not My Master*



10 май 2018 : 		 NOT MY MASTER на Extreme Metal Music / Rockshots Records

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|||| 10 май 2018

NOT MY MASTER на Extreme Metal Music / Rockshots Records

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Группа NOT MY MASTER заключила соглашение с лейблом Extreme Metal Music / Rockshots Records, на котором шестого июля состоится релиз нового ЕР "Disobey", сведение и мастеринг которого проводил Chris Collier (Korn, Prong, Fear Factory):

"Acadence"
"Revenge"
"Where's God Now"
"Morning Star"
"Lies"
"How The Gods Kill" (Danzig cover)
"Consume"

NOT MY MASTER Ink Deal With Extreme Metal Music / Rockshots Records; Disobey EP Due In July





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