10 май 2018



Новый ЕР NINE INCH NAILS выйдет летом NINE INCH NAILS выпустят новый ЕР, включающий шесть треков, "Bad Witch", 22 июня:



01. Shit Mirror



02. Ahead Of Ourselves



03. Play The Goddamned Part



04. God Break Down The Door



05. I'm Not From This World



06. Over And Out



















+3 -2



( 2 )





просмотров: 966