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JORDAN RUDESS на MASCOT LABEL GROUP JORDAN RUDESS заключил соглашение с лейблом MASCOT LABEL GROUP.



«В лице Mascot Label я нашёл отличный дом для себя и своего творчества. Это очень светлая, увлечённая и вдохновляющая команда настоящих профессионалов, любящая и ценящая музыку. Они создали атмосферу уважения и поддержки специалистов, и я невероятно рад тому факту, что влился в эту семью!»











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