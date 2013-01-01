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*Jordan Rudess*



14 май 2018 : 		 JORDAN RUDESS на MASCOT LABEL GROUP

27 мар 2018 : 		 JORDAN RUDESS исполнил кавер-версию Боуи

31 окт 2017 : 		 Новый альбом JORDAN RUDESS & STEVE HORELICK выйдет осенью

7 июн 2017 : 		 JORDAN RUDESS почтил память жертв лондонского теракта

18 апр 2017 : 		 JORDAN RUDESS почтил память Аллана Холдсворта

25 дек 2016 : 		 JORDAN RUDESS исполняет “Greensleeves”

16 май 2016 : 		 JORDAN RUDESS и URI NIETO исполнили кавер ANATHEMA

26 апр 2016 : 		 JORDAN RUDESS почтил память Принса

6 янв 2016 : 		 Как JORDAN RUDESS почти появился на альбоме PINK FLOYD

20 ноя 2015 : 		 Семплы новых треков JORDAN RUDESS

9 дек 2013 : 		 Вышел новый альбом JORDAN RUDESS

29 янв 2013 : 		 JORDAN RUDESS выступил с ROD'ом MORGENSTEIN'ом

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JORDAN RUDESS на MASCOT LABEL GROUP

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JORDAN RUDESS заключил соглашение с лейблом MASCOT LABEL GROUP.

«В лице Mascot Label я нашёл отличный дом для себя и своего творчества. Это очень светлая, увлечённая и вдохновляющая команда настоящих профессионалов, любящая и ценящая музыку. Они создали атмосферу уважения и поддержки специалистов, и я невероятно рад тому факту, что влился в эту семью!»



DREAM THEATER Keyboardist JORDAN RUDESS Signs With MASCOT LABEL GROUP



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