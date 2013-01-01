JORDAN RUDESS на MASCOT LABEL GROUP

JORDAN RUDESS заключил соглашение с лейблом MASCOT LABEL GROUP.
«В лице Mascot Label я нашёл отличный дом для себя и своего творчества. Это очень светлая, увлечённая и вдохновляющая команда настоящих профессионалов, любящая и ценящая музыку. Они создали атмосферу уважения и поддержки специалистов, и я невероятно рад тому факту, что влился в эту семью!»
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